我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中經濟超美延到2033 台灣人2028比日本人有錢

剎車失靈撞28車4死 德州貨櫃車司機判刑110年

編譯陳韻涵╱綜合14日電
半拖車剎車失靈，2019年4月在山區州際公路上撞上停止標誌及28輛車。(美聯社)
半拖車剎車失靈，2019年4月在山區州際公路上撞上停止標誌及28輛車。(美聯社)

科羅拉多州地方法官瓊斯(Bruce Jones)13日不情願的判處26歲卡車司機阿奎萊拉-梅德羅斯(Rogel Lazaro Aguilera-Mederos)110年徒刑，他2019年駕駛的半拖車剎車失靈，在山區州際公路上撞上停止標誌及28輛車，導致四名機車騎士身亡、傷及六人的慘劇。

卡車司機阿奎萊拉-梅德羅斯。(警方提供)
卡車司機阿奎萊拉-梅德羅斯。(警方提供)

路透報導，科州傑佛遜郡(Jefferson County)陪審團10月裁定2019年4月肇事的阿奎萊拉-梅德羅斯有罪，提出四項謀殺罪、多項企圖傷害罪，以及輕率駕駛等指控。

傑佛遜郡地方法官瓊斯表示，科州法律要求被告服刑每一罪刑的最低刑期，但他並不想判處阿奎萊拉-梅德羅斯終身監禁。

檢察官表示，阿奎萊拉-梅德羅斯明知剎車失靈仍在行經丹佛西部70號州際公路時，駛過至少一個避車彎不停；他接著輕率地將載著木材的半拖車駛進車陣，撞上停止標示起火，導致28輛車的追撞事故，造成四人死亡、六人受傷。

阿奎萊拉-梅德羅斯告訴調查人員，他發現剎車失靈，試圖不要撞上其他車輛卻失控。

其中一名死者的女兒梅根‧哈瑞森(Megan Harrison)13日在庭上告訴法官：「我爸被從我身邊奪走，我生命中的大人物回不了家了。」

阿奎萊拉-梅德羅斯淚流滿面的乞求受害者家屬原諒並請求法官慈悲判決，他說：「我不是罪犯，我這一輩子從沒想過傷害任何人。」

梅根 科羅拉多州 檢察官

上一則

攜槍、大批彈藥嗆殺波洛西 喬州男判刑28月

下一則

少年犯被判241年服刑24年將假釋 當年法官：悔重判

延伸閱讀

華府傑佛遜紀念堂啟動翻新 預計2023年完工

華府傑佛遜紀念堂啟動翻新 預計2023年完工
場邊人語／狂風猛吹 比爾難追

場邊人語／狂風猛吹 比爾難追
在沃爾瑪踩到釘子致截肢 女獲賠1000萬

在沃爾瑪踩到釘子致截肢 女獲賠1000萬
在沃爾瑪踩到釘子 南卡女被迫截肢 獲賠1000萬元

在沃爾瑪踩到釘子 南卡女被迫截肢 獲賠1000萬元

熱門新聞

肯塔基州10日深夜至11日遭龍捲風襲擊，圖為梅菲爾德市在風災後的空拍圖。（歐新社）

龍捲風襲中西部逾80死 肯州工廠已79人喪命

2021-12-11 20:42

明州高速路逆行撞貨車 中國留學生1死4傷

2021-12-11 20:06
10歲亞裔男孩卡吉萊恩(中)連3年蟬聯最賺錢YouTuber。(擷自YouTube影片)

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

2021-12-13 16:06
35--新冠病例研究顯示，Omicron與HIV之間可能有關聯。專家指出，應對措施應是增加整體疫苗接種、以減緩新冠病毒傳播，同時治療愛滋病毒以防止新變種病毒發展。(美聯社)

史丹福報告：Omicron恐與愛滋病毒有關

2021-12-08 23:39
喬治亞州特魯普郡警方接到線報，從溪水中撈出一輛車，發現1974年22歲失蹤大學生當時駕駛的車輛及車內人骨， 使45年多前的失蹤懸案告破。（特魯普郡警長辦公室提供）

阿州45年懸案突破 警發現失蹤大學生車輛 車上有人骨

2021-12-08 21:17
德州哈里斯縣（Harris）貝敦（Baytown）12日晚間，一名駕車者向參加守夜儀式的人群開槍，造成1人死亡、13人受傷。（取材自推特）

德州母為遇害兒辦守夜儀式 遭槍手駕車掃射釀1死13傷

2021-12-13 02:16

超人氣

更多 >
搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？

搭飛機時手機掉椅下撿不到 為什麼要立刻通知空服員？
8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活

8年婚爆婚變 王力宏首發聲證實：決定分開生活
經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元

經中間人兌換本票 華人被跳票逾50萬元
康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園

康乃爾近千學生確診 感染Omicron比率高 緊急封鎖校園
媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難

媽媽傳3幼女照片報平安 15分鐘後 9歲姊姊被龍捲風吹走遇難