剎車失靈撞28車4死 德州貨櫃車司機判刑110年

半拖車剎車失靈，2019年4月在山區州際公路上撞上停止標誌及28輛車。(美聯社)

科羅拉多州 地方法官瓊斯(Bruce Jones)13日不情願的判處26歲卡車司機阿奎萊拉-梅德羅斯(Rogel Lazaro Aguilera-Mederos)110年徒刑，他2019年駕駛的半拖車剎車失靈，在山區州際公路上撞上停止標誌及28輛車，導致四名機車騎士身亡、傷及六人的慘劇。

卡車司機阿奎萊拉-梅德羅斯。(警方提供)

路透報導，科州傑佛遜郡(Jefferson County)陪審團10月裁定2019年4月肇事的阿奎萊拉-梅德羅斯有罪，提出四項謀殺罪、多項企圖傷害罪，以及輕率駕駛等指控。

傑佛遜郡地方法官瓊斯表示，科州法律要求被告服刑每一罪刑的最低刑期，但他並不想判處阿奎萊拉-梅德羅斯終身監禁。

檢察官 表示，阿奎萊拉-梅德羅斯明知剎車失靈仍在行經丹佛西部70號州際公路時，駛過至少一個避車彎不停；他接著輕率地將載著木材的半拖車駛進車陣，撞上停止標示起火，導致28輛車的追撞事故，造成四人死亡、六人受傷。

阿奎萊拉-梅德羅斯告訴調查人員，他發現剎車失靈，試圖不要撞上其他車輛卻失控。

其中一名死者的女兒梅根 ‧哈瑞森(Megan Harrison)13日在庭上告訴法官：「我爸被從我身邊奪走，我生命中的大人物回不了家了。」

阿奎萊拉-梅德羅斯淚流滿面的乞求受害者家屬原諒並請求法官慈悲判決，他說：「我不是罪犯，我這一輩子從沒想過傷害任何人。」