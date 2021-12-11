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發現湖木教堂失竊60萬元 工人獲2萬元獎金

編譯林梅婕／綜合10日電
德州水管工人考利上個月替一家教堂進行工程時，意外在廁所牆內挖出疑似是該教堂7年前失竊的60萬元；非營利地方組織「阻止犯罪」頒發2萬元獎金給他。(NBC電視截圖)
德州水管工人考利上個月替一家教堂進行工程時，意外在廁所牆內挖出疑似是該教堂7年前失竊的60萬元；非營利地方組織「阻止犯罪」頒發2萬元獎金給他。(NBC電視截圖)

德州一名水管工人考利(Justin Cauley)上個月替當地知名的湖木教堂(Lakewood Church)裝修工程時，意外在廁所牆內挖出大筆現金，疑似是該教堂7年前失竊的60萬元；非營利地方組織「阻止犯罪」(Crime Stoppers)本周頒發2萬元獎金給考利，表揚他誠實的行為。

據稱本月2日上午，德州電台節目The Morning Bull Show主持人正在邀請聽眾分享有關拾獲價值不斐物品的經驗，考利便致電向主持人透露，自己上個月在湖木教堂的廁所挖出約500個裝著現金和支票的信封。

2014年湖木教堂曾發生一起失竊案，損失金額超過60萬元，當時「阻止犯罪」就提供2萬5000元作為懸賞；該組織執行長拉妮亞‧曼卡瑞斯(Rania Mankarious)解釋，賞金的2萬元正是由湖木教堂提供，但全案七年懸而未決，追溯時效過後這筆前便自動成為捐款。

沒想到七年後案情死灰復燃，休士頓警方介入調查，坦言這筆錢確實可能與當年的失竊案有關；儘管追溯時效已過，曼卡瑞斯仍認為考利有權領取獎金，「當我們得知，考利發現錢後立刻通報主管和有關單位，我們認知到這筆獎金該屬於他」。

然而，考利表示，由知名布道家歐斯汀(Joel Osteen)所領導的湖木教堂在事後不僅沒有主動與他聯繫，事件的過程也沒有公開提及考利，讓考利有些不是滋味；他說：「我希望他們至少告訴我『你的行為值得嘉許』，因為我們都知道事情可能會有不同的結果，所以我應該值得一些鼓勵。」

休士頓警局發言人凱農(John Cannon)稱全案仍在進行調查，任何細節都不便透露；而當年失竊的現金受保險公司保護，但湖木教堂發言人潔蜜‧施利歇爾(Jami Schlicher)表示：「我們非常感謝這名水管工人，也希望他能得到獎賞。」

德州 休士頓 支票

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