艾普斯坦女友案 機師：川普、安德魯王子搭過淫魔專機

英國 名媛季絲蘭‧麥斯威爾(Ghislaine Maxwell)捲入「淫魔」富豪男友艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)為權貴人士仲介性服務醜聞，而遭聯邦檢察官起訴，隨著越來越多證人出庭作證，許多案情細節也隨之曝光。

艾普斯坦專門安排以未成年少女為號召的波音727(Boeing 727)私人專機「洛麗塔快捷號」(Lolita Express)機師維索基(Larry Visoki)30日宣誓作證時說，前總統川普 曾搭過這架專機，前總統柯林頓、好萊塢男星凱文史貝西(Kevin Spacey)、英國安德魯王子(Prince Andrew)也都曾是專機乘客。

艾普斯坦2019年夏天遭控為權貴人士仲介性服務而被捕，但後來在獄中自殺身亡。艾普斯坦生前女友麥斯威爾2020年7月在新罕布夏州被聯邦調查局(FBI)逮捕，並被紐約聯邦檢察官以六項罪名起訴。麥斯威爾遭控罪名包括從1994年至2004年間，招攬未成年少女並提供妝扮，讓少女成為艾普斯坦性虐待玩物。

維索基作證時說，柯林頓搭乘「洛麗塔快捷號」之後，身為機師的他曾接到幫忙清理機艙的要求，但維索基並未透露進一步細節。他表示，從來沒有在飛機上目睹任何性行為。

川普與艾普斯坦的交情源於1990年代，當時兩人都是紐約知名的花花公子及頗有名氣的企業家。2000年代初期，艾普斯坦在川普佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)與一名年輕女孩搭訕後，與川普交情惡化。

獲法院同意以「珍」(Jane)為化名的女性證人30日說，她年僅14歲時便與艾普斯坦發生性關係，當時麥斯威爾經常也在現場。「珍」對紐約法院陪審團說，麥斯威爾「非常開放」，「表現得彷彿沒什麼大不了似的」。

「珍」是將出庭作證指控麥斯威爾罪行的四名受害女性之一。她說，麥斯威爾曾教導如何為艾普斯坦提供情色按摩，麥斯威爾也常加入性行為。