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美最大規模加密幣詐欺案 將售5600萬元贜款賠受害者

編譯洪毅╱綜合16日電
司法部破獲規模龐大的龐氏騙局，將出售所沒收的價值5600萬元加密貨幣。圖為一個加密貨幣的自動櫃員機貼上比特幣標誌。(美聯社)
司法部破獲規模龐大的龐氏騙局，將出售所沒收的價值5600萬元加密貨幣。圖為一個加密貨幣的自動櫃員機貼上比特幣標誌。(美聯社)

國家廣播公司商業頻道(CNBC)報導，司法部16日宣布，將出售充公的龐氏騙局「Bitconnect案」扣押、價值5600萬元的加密貨幣，主要用於補償受害者；這是迄今為止，已知最大規模的加密貨幣詐欺案，其主謀將面臨最高20年刑期。

證券交易委員會(SEC)9月時在訴狀上說，創辦加密貨幣「Bitconnect」的阿卡羅(Glenn Arcaro)與庫姆巴尼(Satish Kumbhani)虛假宣稱，透過投資與Bitconnect有關的加密貨幣交易軟體，可賺取的回報每個月至多達到40%。

藉由高回報率的引誘，2017年1月至2018年1月間，有數以千計民眾上鉤，平台吸收的加密貨幣價值超過20億元。

但是SEC在訴狀上說，BitConnect「從未將民眾投入的加密貨幣用於其宣稱的交易軟體」，反而是把民眾投入的加密貨幣，轉到阿卡羅及庫姆巴尼等人的「數位錢包」以中飽私囊。

這是迄今為止，已知最大規模的加密貨幣詐欺案，也是全美迄今為止追獲的最大筆不法加密貨幣資金；與BitConnect案有關的四間註冊公司位於英國，不過目前均已不存在。

16日宣布將出售的加密貨幣，係在法官同意之下，檢方從查獲的20個數位錢包中取出，這些數位錢包由阿卡羅控制，其為美國境內誘騙民眾投資的主導者，透過「抽成」賺取的不法資金至少達2400萬元。

阿卡羅在9月1日認罪，承認其「投資加密貨幣交易」的說詞屬詐欺；司法部則表示，此案實為典型的龐氏騙局手法。

回報率高到不尋常的投資就有可能是龐氏騙局，又稱「老鼠會」，其意思是藉此吸引投資人上鉤後，資金不用於宣稱的投資，而是用來當作先到投資人的「回報」，其拆東牆補西牆的做法，代表若騙局崩潰，最後投資的民眾恐會血本無歸。

阿卡羅的案子將在1月7日判決，其面臨的刑度至多將達20年；至於印度籍的庫姆巴尼目前依然下落不明。

貨幣 投資 詐欺

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