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美國會暴動早知道？哈利王子：我曾警告推特有「政變」

記者張聲肇／綜合報導
哈利王子和梅根10日在紐約「無畏號」博物館參加「向自由致敬」晚會，哈利王子9日表示，他曾警告推特，可能被利用醞釀「政變」，次日就發生國會暴力事件。（Getty Images）
哈利王子和梅根10日在紐約「無畏號」博物館參加「向自由致敬」晚會，哈利王子9日表示，他曾警告推特，可能被利用醞釀「政變」，次日就發生國會暴力事件。（Getty Images）

英國哈利王子9日表示，他曾寫信警告推特執行長多西，說多西經營的社媒平台正被用來醞釀一場政變，隔日就發生了轟動全球的暴徒攻進美國國會，企圖推翻2020總統選舉結果的暴亂事件。

參加連網雜誌(Wired)舉辦的視訊論壇，被問到「是否曾將自己擔心的事，直接讓社媒巨擘領導人得知」時，哈利說元月6日前，他和多西多次通信，元月5日，他對多西提出上述警告。

他說，「那封電郵前一天才發出，第二天果真就應驗，我從此再也沒接到他的信。」

國會眾院已成立調查委員會，調查這場造成五人死亡、數百人被逮捕、有些已經被起訴甚至判刑的暴亂。

哈利說，他和妻子梅根就深受社群媒體散播錯誤訊息之害，他個人受有關他母親黛安娜王妃死亡傳言的影響，有心人更塑造了Megxit(梅根脫離英國)一詞，諷刺他夫婦脫離王室，另謀前途的抉擇。

他說那是「網路新聞農場」發明的名詞，社群媒體和主流媒體卻樂於跟用，拿來攻擊梅根。

哈利指出，臉書和YouTube等平台絕對應該為傳播新冠病疫和氣候變遷的假新聞負責，雖然那是「相當少數惡意帳戶」發出的錯誤資訊，透過網路平台，卻誤導了數以億計的人。

他說，臉書平台上，僅僅十幾個帳戶，就傳播了65%「我認為所有捏造的、有害的新冠錯誤資訊。」

他也抨擊YouTube，說YouTube任違反自己規定、社群守則的錯誤資訊影片持續發表，任人點看；更糟糕的是，他指出，YouTube的訂戶本來不想看到這類錯誤資訊，YouTube自己的演算法，卻凌駕用戶實際想看的搜尋功能，讓錯誤訊息出現在用戶的螢幕上。

「這表示，這種事原來是可以制止的，他們卻不想制止，因為會影響他們的底線(營收)。」

社群媒體 YouTube 哈利

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