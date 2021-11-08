執法烏龍？芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警竟「2槍擊斃他」

美國近日又傳出警方執法過當事件，住在芝加哥的男子克雷格10月初遭妻子持刀攻擊後報警求救，警方到場時竟不明所以地直接對他開槍，當場身亡。圖為克雷格。（取材自推特）

美國 近日又傳出警方執法過當事件，芝加哥 一名男子10月初遭妻子持刀攻擊後報警求救，警方到場後竟不明所以「直接對他開槍」，最後該男子當場身亡。

根據報導，61歲男子克雷格（Michael Craig）10月4日凌晨醒來時發現妻子持刀架在他脖子上，當時他7歲的小孩詹金斯（Patrick Jenkins）也在場，克雷格掙脫後趕緊報警，並表示「她（克雷格妻子）在我脖子上架了一把刀，我動彈不得，如果我動了她會殺了我，我已經打開前門，我的孩子正在開門」，電話中還可以聽到克雷格告訴詹金斯「下樓讓警察 進來，快去，照我說的做，下樓去」。

隨後當負責員警抵達現場時，詹金斯正在人行道上等待；並表示「母親拿著刀，是父親讓我報警」，隨後員警持槍一邊走進門口、一邊向公寓裡的人喊話，這時克雷格回喊「她在我的脖子上架著一把刀」，接著屋內傳出尖叫聲，員警便衝進房內直接朝克雷格開槍，甚至在克雷格起身時再補一槍，導致對方當場身亡。

片刻後，站在射殺克雷格警官身後的第二名警官問道「這把刀是誰的」，對方回答說「他（克雷格）的，他用它來刺她」，警官還反覆詢問克雷格妻子哪裡被割傷或是否受傷，但她始終沒有回答。

克雷格家人的律師表示「警方在趕到現場的路上得到的每一句證詞、克雷格本人的陳述都表明『他是受害者』，但員警仍毫不猶豫地開槍，沒有跡象表明他拿著刀，它在他身後的地板上、離他妻子更近」，還補充說克雷格至少被刺了四刀，而克雷格的妻子完全沒有受傷，並強調「他是現場的受害者，他們知道這一點，但他們讓他再次成為受害者」。

據悉，克雷格和妻子已經結婚10年，鄰居表示多年來因為兩人時常吵架而多次有警察來到公寓，律師還透露「克雷格的妻子2016年就曾因刺傷他被捕，但這些指控後來被撤銷」。目前克雷格的妻子因精神問題被強制送醫治療，兒子詹金斯則被送至親戚家照顧。