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德州音樂節踩踏事故8死25人送醫 最小死者只有14歲

德州音樂節踩踏事故8死25人送醫 最小死者只有14歲

新華社／休士頓6日電
天文音樂祭踩踏事故造成多人傷亡。(美聯社)
天文音樂祭踩踏事故造成多人傷亡。(美聯社)

德州休士頓舉行的天文音樂祭（Astroworld Festival）爆發踩踏事故，至少造成8人身亡，休士頓市警方已逮捕25人。市長特納（Sylvester Turner）表示，年紀最小的死者只有14歲。

特納表示，死者年齡介乎14至27歲，總共有25人送院治療，13人目前仍然留醫，當中有5人未滿18歲。

休士頓市警察局長特洛伊芬納（Troy Finner）稱，被逮捕的25人有中，23人因涉嫌非法侵入、1人涉嫌持有大麻、1人涉嫌在公共場合飲酒被捕。目前尚不清楚被逮捕的25人與休士頓音樂節踩踏事件是否有關。

5日是天文音樂祭（Astroworld Festival）的第一日，參與者眾多。...
5日是天文音樂祭（Astroworld Festival）的第一日，參與者眾多。(美聯社)

芬納也證實接報有人懷疑被注射藥物，他表示，有保安員似乎被人於頸部注射藥物，其後失去知覺。據報醫護人員向他注射納洛酮，成功搶救。芬納提到，負責治療該名保安的醫護人員稱留意到他身體有疑似被注射藥物造成的痕跡。

事發地NRG公園一片寂靜，人群已經散去，警車僅餘寥寥幾輛。據了解，這裡是一座大型綜合設施，佔地約1.4平方公里，包括4個場館和大型戶外活動場地，每年舉辦多項體育賽事和大型會展。

事發音樂會5萬張門票被銷售一空，當天演出現場異常擁擠。媒體援引一名目擊者說，事故發生十分突然，「似乎只持續了幾分鐘」。5日晚的演出在踩踏事故發生後提前結束，6日的音樂節活動已被取消。

休士頓 警察 德州

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