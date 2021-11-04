付費看現場遺體解剖惹議 美主辦方稱是教育體驗

美國 舉辦付費觀看現場解剖活動，吸引70名民眾各支付500美元報名參加，引發爭議；主辦方昨天稱這是教育 體驗，但對亡者家屬致歉。

這場活動上月在俄勒岡州（Oregon）一處飯店宴會廳舉辦，被解剖的是98歲亡者桑德斯 （David Saunders）。

當地媒體King 5報導，在長達數小時活動中，桑德斯的大腦等器官被退休解剖學教授韓德森（Colin Henderson）取出；韓德森表示，這是他在執教生涯時常進行的示範活動。

King 5拍攝的影片顯示，戴著手術用手套的觀眾似乎在碰觸遺體，並引述一名參與者莫尼卡（Monica）的說法，她稱：「這很有教育意義。這是對遺體捐獻者表達相當的敬意。」

活動主辦方「死亡科學」（Death Science）自稱是與教育者合作、跳脫教室場域的獨立教育平台。

死亡科學創辦人西里貝托（Jeremy Ciliberto）給法新社的聲明指出，活動旨在「為有興趣了解更多人體解剖學的人，創造具教育性的體驗」。

King 5報導，亡者桑德斯的家屬指出，他們不知道遺體會在付費觀眾面前被解剖。

桑德斯的遺體被轉移給一家自稱為了「醫學和科學進步」徵募遺體的公司Med Ed Labs。處理遺體的喪葬單位表示，家屬以為捐贈用途是醫學研究。

西里貝托指出，他的公司不知曉死者家屬與Med Ed Labs之間的任何協議，但已證實「遺體是出於研究、醫療和教育目的而捐贈」。對於這場活動對亡者家屬帶來的壓力，他為此致歉。

Med Ed Labs則告訴法新社，他們對觀眾付費看解剖一事不知情，若知道就不會提供遺體。

波特蘭（Portland）警方發言人說，已確認這場活動沒有違法。