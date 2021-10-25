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愛達荷州購物中心驚傳槍擊 人群逃竄 釀2死6傷

拔槍、瞄準、射擊…還原鮑德溫「誤殺」事件

愛達荷州購物中心驚傳槍擊 人群逃竄 警：釀2死6傷

編譯張君堯／綜合報導
美國愛達荷州博伊西市一購物中心25日傳出槍擊事件，警方表示該事件造成2人死亡、6人受傷，其中包括一名警察，目前一名嫌疑人已被拘捕。（美聯社）
美國愛達荷州博伊西市一購物中心25日傳出槍擊事件，警方表示該事件造成2人死亡、6人受傷，其中包括一名警察，目前一名嫌疑人已被拘捕。（美聯社）

愛達荷州波夕市（Boise）一購物中心25日傳出槍擊事件，警方表示該事件造成2人死亡、6人受傷，其中包括一名警察，目前一名嫌疑人已被拘捕。

根據報導，當地居民、現年60歲的吉蘋（Cheri Gypin）事發當時與一位朋友就待在購物中心內，她說她突然聽到幾聲巨響，而且好像有什麼東西從天花板上掉下來，接著有約60人、其中包括推著嬰兒車的家庭向他們的方向跑來，其中一些人大喊「有槍手」。

吉蘋透露「我的朋友還沒完全反應過來，我只是看著她說『我們得趕緊離開』，接著我們就一直跑、一直跑，直到我們到達停車場外圍」，兩人隨後回到自己車上，這時警察也到場並告訴逃離商場的人群趕快離開停車場。

警方要求人們避開該地區，並表示正在通知涉案人員的家屬。此外，警方正在購物中心入口外約談數十人，而購物中心附近一家餐廳似乎是另一個犯罪現場。

警察 愛達荷州 槍擊

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