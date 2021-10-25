愛達荷州購物中心驚傳槍擊 人群逃竄 警：釀2死6傷
愛達荷州波夕市（Boise）一購物中心25日傳出槍擊事件，警方表示該事件造成2人死亡、6人受傷，其中包括一名警察，目前一名嫌疑人已被拘捕。
⚠️🇺🇸#URGENT: Active shooter reported at Boise Towne Square Mall in Boise, Idaho#Boise l #ID— Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 25, 2021
Police are confirming multiple people have been injured inside the mall. Footage from the scene shows shoppers running from exit doors.
More information as soon as it becomes available! pic.twitter.com/gx7Aj9kLFE
根據報導，當地居民、現年60歲的吉蘋（Cheri Gypin）事發當時與一位朋友就待在購物中心內，她說她突然聽到幾聲巨響，而且好像有什麼東西從天花板上掉下來，接著有約60人、其中包括推著嬰兒車的家庭向他們的方向跑來，其中一些人大喊「有槍手」。
吉蘋透露「我的朋友還沒完全反應過來，我只是看著她說『我們得趕緊離開』，接著我們就一直跑、一直跑，直到我們到達停車場外圍」，兩人隨後回到自己車上，這時警察也到場並告訴逃離商場的人群趕快離開停車場。
警方要求人們避開該地區，並表示正在通知涉案人員的家屬。此外，警方正在購物中心入口外約談數十人，而購物中心附近一家餐廳似乎是另一個犯罪現場。
BREAKING: At least two people killed after reported shooting at mall in Boise, Idaho, authorities say. https://t.co/6v71m30vs0 pic.twitter.com/jndfUTmsMC— ABC News (@ABC) October 25, 2021
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