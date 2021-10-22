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注射空氣致4病人死 德州護士謀殺罪成

編譯盧炯燊／綜合21日電
德州護士戴維斯向四名病患者的動脈注射空氣，被判惡意謀殺罪名成立，檢方要求將被告判處死刑。(美聯社)
德州護士戴維斯向四名病患者的動脈注射空氣，被判惡意謀殺罪名成立，檢方要求將被告判處死刑。(美聯社)

德州一名護士向四名病患的動脈注射空氣，被判謀殺罪名成立，檢方在庭上曾形容被告為連環殺手，求處被告死刑。

37歲的被告戴維斯(William George Davis)被控於2017年及2018年在德州史密斯郡泰勒市(Tyler)的Christus Trinity Mother Frances醫院內，向四名接受心臟手術後的病患，從動脈注射空氣，四人之後出現無法解釋的神經問題並導致死亡。

在審訊期間，達拉斯肺病專家兼內科教授雅博(William Yarbrough)以專家證人身分，向陪審團解釋將空氣注入大腦動脈系統，是如何導致腦損傷及死亡；他說，可以透過查看腦部掃描的圖像，來確定受害者大腦的動脈系統中是否存在空氣。除注射空氣外，他排除血壓問題或任何其他死亡原因。

他又說，注射空氣一定是在手術後發生的，因為病人發生問題時都在術後康復期間。

檢察官蓋特伍德(Chris Gatewood)形容被告戴維斯是一名連環殺手，而他的殺人動機很簡單，就是喜歡殺人。從其中一個安保視頻中可看到，被告在給其中一名注射空氣後，就看著監視器，然後看著受害者死去。

史密斯郡地方檢察官普特曼(Jacob Putman)也指被告是蓄意殺人，表面上是注射藥物，實際上是將空氣注射入病人的動脈內。他又說自被告離職後，醫院並未改變醫療程序，但再也未發生這類事故。

不過，辯護律師海耶斯(Phillip Hayes)稱，根本是醫院有問題，戴維斯只是替罪羊，他被控殺人，只是因為四人死亡時他都在場。

海耶斯又說，被告有妻子及兩名孩子，根本找不到他的殺人動機，而且他當時究竟是在殺人還是救人，都難以正確說明。

陪審團最終裁定戴維斯殺人罪名成立，檢方則要求對他判處死刑。

德州 檢察官 血壓

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