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費城女列車上遭性侵 乘客拿起手機竟「狂拍」沒報案

編譯張君堯／綜合報導
美國賓州費城1名女子近日搭乘藍線列車時，於車廂內慘遭陌生人性侵，警方事後表示在場竟然有多達10名其他乘客選擇「視而不見」。（美聯社）
美國賓州費城1名女子近日搭乘藍線列車時，於車廂內慘遭陌生人性侵，警方事後表示在場竟然有多達10名其他乘客選擇「視而不見」。（美聯社）

美國賓州費城1名女子近日搭乘藍線列車時，於車廂內慘遭陌生人性侵，警方事後表示在場竟然有多達10名其他乘客選擇「視而不見」。

根據當地媒體報導，受害女子13日下班後喝了幾杯啤酒，並在晚上9點15分登上列車，幾分鐘後犯人恩戈（Fiston Ngoy）走進火車，坐到她旁邊的座位並開始試圖觸摸她，列車車廂的監視器影片顯示，這名女子試圖拒絕恩戈，從最初觸摸到最終對她進行性侵時一再將他推開，但最後仍被得逞。

報導稱，在整起超過45分鐘的事件中，其他乘客將手機對準恩戈，但卻無人干預。一直到最後終於有賓州東南地區交通局（SEPTA）的員工打電話通報，稱「列車上有女生出事」，警方隨即派員前往處理，當場將恩戈逮捕並將受害女性送醫。

SEPTA局長內斯托（Thomas Nestel III）指出「有多達10人看到恩戈對該女子的舉動，我們查看是否有人當時將手機放在耳邊，表明可能正在撥打報案電話。相反的是，我們看到的是人們舉起手機，好像在錄音或拍照」。SEPTA發言人戈登（John Golden）也直呼「火車上還有其他人目睹這種可怕的行為，如果乘客報案，可能會更早停止」。

據當地媒體報導，現年35歲的犯案者恩戈 目前面臨強姦、非自願性交、性侵犯和其他罪行的指控。

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