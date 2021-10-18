路州大學1周爆第2起槍案 1死7傷 校方實施宵禁

路易斯安納州格蘭布林州立大學。（取材自學校官網）

美國路易斯安納州 格蘭布林州立大學（Grambling State University）今天凌晨發生槍擊 案，造成1人喪生7人受傷，是該校不到一周內的第2起這類致命事件。

法新社報導，路州警方表示，今天的攻擊案發生在當地時間凌晨1時30分，傷者中有1人是格蘭布林州立大學學生，其餘則是校外人士。傷者中有1人傷勢嚴重。

校方已取消美式足球校隊的賽事和周邊活動，以及明後兩天的課程。校方聲明表示，將徹夜實施宵禁，直到進一步通知為止。

校方稍後在社群網站 推特（Twitter）貼文，懇請學生不要散布有關調查行動的不實訊息。

短短幾天之前，一名校外人士在格蘭布林州立大學法弗羅學生會（Favrot Student Union）大樓前擊斃另一名校外人士，當時另有2名學生受傷，所幸沒有生命危險。校方表示，13日的這起槍擊案同樣發生在凌晨1時左右。

負責調查的路易斯安納州警察局表示，兩起槍案據信並無關聯。警局表示已查出13日槍案的嫌疑人為綽號「兔子」的18歲男子卡洛爾（Jatavious Carroll）。

格蘭布林州立大學位在路州格蘭布林市（Grambling），是一所公立大學，學生泰半是非裔。