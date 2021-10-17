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住宅成蛇窩 一抓92條 捕蛇組織：30年來從沒遇過

編譯中心／綜合16日電
動物搜救人員近日在北加州一名住在靠山區的一名婦女家中，發現多達92條響尾毒蛇，令人吃驚。(美聯社)
動物搜救人員近日在北加州一名住在靠山區的一名婦女家中，發現多達92條響尾毒蛇，令人吃驚。(美聯社)

加州一名女子以為自家遭到野蛇入侵，便通報相關動物救援單位，沒想到救援人員到現場檢查後，竟抓出多達92條響尾毒蛇，讓當事女子和救援組織負責人沃爾夫(Al Wolf)都相當震驚。

綜合媒體報導，一名住在加州瑪雅卡瑪斯山脈(Mayacamas Mountains)一帶的女子，在月初時通報當地爬行動物救援組織，表示她懷疑住宅下方可能藏了一、兩條蛇；隨後，救援組織抵達女子住處，沒過幾分鐘就發現一條成年響尾蛇和數條幼蛇，且屋中傳出響尾蛇特殊的排泄物氣味。

由於氣味濃厚，救援組織決定全面搜查一輪，花費3小時45分鐘仔細檢查每處角落後，總共抓出了92條大小不一的響尾蛇，龐大數量嚇壞通報女子，就連沃爾夫也相當訝異，直呼這是他從事救援行動30多年來，第一次在單一房屋中捕捉到這麼多條蛇，事後該組織也在臉書分享當日捕捉照片。

沃爾夫表示，依照響尾蛇的習性，牠們可能在秋季出沒尋找食物、春夏則為繁殖高峰，救援組織屆時還會再返回女子家中檢查確認；至於出現如此大量蛇類的原因；沃爾夫也說，可能和該房屋地基位於多岩區有關，因地基並未移除大部分岩石，讓爬蟲動物能輕易鑽入，甚至成為聚集巢穴。

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