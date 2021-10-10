加州漏油污染原因曝光 海底油管早就出現裂縫

受到油污影響，南加旅遊勝地亨廷頓海灘及新港灘，近日海灘幾乎空無一人。(Getty Images)

南加州海岸上周發生嚴重的海底油管洩漏事故，調查人員相信，這條油管有可能早在數月前甚至一年內，多次遭附近船隻的錨撞擊， 最終破裂漏出原油，流到附近著名旅遊勝地亨廷頓海灘(Huntington Beach)及新港灘(Newport Beach)，造成嚴重污染。

海岸防衛隊調查及分析辦公室負責人紐鮑爾 (Jason Neubauer)表示，油管有可能遭多艘船隻的錨連番撞擊，出現13吋(33厘米)的細長裂縫，目前尚不清楚裂縫何時開始洩漏；他說，當局會追查過去一年在油管附近航行及下錨的船隻資料。

此次洩漏的源頭是橙郡(Orange County)近海，距離海岸線大約五公里海面的一節輸油管，這條油管連接附近鑽油平台及油氣設施。

由於事故現場位於全美最大、繁忙的長灘—洛杉磯港 (Long Beach-Los Angeles port )外圍，每年約4000艘船靠港，使得調查更加複雜困難。

調查人員初步調查發現，油管已移離1980年最初安放時的位置；涉事油管營運商Amplify Energy Corp執行長維沙爾(Martyn Willsher)形容，這條油管現在就像是一把正被拉動的弓弦。

受到洩油影響，南加旅遊勝地亨廷頓海灘及新港灘，被原油污，工作人員繼續搶救，保護生態。(美聯社)

休士頓大學石油 工程教授克里希納莫蒂(Ramanan Krishnamoorti)認為，油管上的裂縫表明，它可能經挺住了最初的撞擊，但隨著時間及受海水侵蝕而變得脆弱，使後來再發生撞擊事故時便出現破裂。

紐鮑爾說，調查人員將會移除出事油管部分作實驗室分析，但目前不知需時多久。

儘管目前油污未有造成嚴重生態大災難，只有海鳥死亡，附近一些海灘經清理後也已經重開，但環保人士警告，長期的影響不容忽視。

海底油管遭船錨撞擊的事故較少發生，但也曾經出現過嚴重問題；根據聯邦數字，自1986年以來，至少有17起海底油管或天然氣管事故與船錨撞擊有關，最嚴重一次是在1992年，在颶風吹擊期間，一個重3萬磅的錨在拖到墨西哥灣時，撞擊讓一條海底油管破裂。