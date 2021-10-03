佛州失蹤少女被尋獲屍體 兇嫌疑求愛不成後殺人後自戕

佛州失蹤一周的19歲女大學生馬卡諾2日被警方實不幸遇害。(美聯社)

佛州 一名女大學生失蹤一星期後證實死亡，屍體已經尋獲，列為主嫌的一名維修工人也證實自殺死亡，這起事件曾引起社區關注。

橙郡(Orange County)警長米拿(John Mina)2日表示，當局在19歲女大學生馬卡諾(Miya Marcano)所居大厦附近的叢林找到她的屍體；她原定9月24日搭飛機前往南佛羅里達，但當天她未登機，家人也不見她踨影於是報警。

警方事後調查發現，大厦的27歲維修工人卡布列羅(Armando Caballero)曾使用萬用鑰匙進入她的單位，因此列為主要嫌疑人，不過他在同一天也不見蹤影，直至三天後發現其屍體，相信是自殺；據悉，卡瓦列羅多次向馬卡諾示愛，但均遭拒絕。

大廈27歲維修工人卡布列羅被疑是畏罪自殺。(佛州橙郡警局)

馬卡諾失蹤後，她的朋友、聯邦調查局及佛州執法部門等多達數百人展開搜索，但均無結果，家人及朋友也舉行了守夜祈禱，事件引起社區廣泛關注。

調查期間警方曾查問過過卡布列羅，但當時沒有證據逮捕他，及後得悉他在馬卡諾失蹤前曾進入她的單位，於是申請逮捕令，但發現他陳屍在一個車庫內，相信是畏罪自殺。

米拿表示，警方是根據馬卡諾手機 的追蹤程式，在她所住大厦附近叢林找到她的屍體；紀錄顯示，在馬卡諾失蹤當晚，卡布列羅曾在現場逗留了20分鐘。

他又說目前暫未確定馬卡諾死因，一切有待驗屍結果，但作為一名警長及一名父親，他對事件感到悲痛。

佛州執法部門表示，卡布列羅曾有犯罪紀錄，2013年他在波爾克郡(Polk County)華納大學(Warner University)的學生宿舍內，利用馬桶清潔劑混合物製造爆炸物；他事後承認是惡作劇，事件中無人受傷。

馬卡諾居住大厦的業主委員會表示，所有員工聘用前都會經過背景審查，卡布列羅並沒有入屋盜竊或性侵 紀錄。