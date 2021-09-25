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前紐約州長哥哥涉性醜聞 CNN主播葛謨也陷性騷擾指控

記者顏伶如／綜合報導
有線電視新聞網晚間黃金時段主播克里斯‧葛謨16年前對女同事毛手毛腳的行為被揭發。(Getty Images)
有線電視新聞網晚間黃金時段主播克里斯‧葛謨16年前對女同事毛手毛腳的行為被揭發。(Getty Images)

紐約州前州長安德魯‧葛謨(Andrew Cuomo)的弟弟、有線電視新聞網(CNN)晚間黃金時段主播克里斯‧葛謨(Chris Cuomo)，遭昔日在美國廣播公司(ABC)新聞部任職時的執行製作人雪莉‧羅斯(Shelley Ross)指控性騷擾；「紐約時報」24日刊登羅斯投書，文中寫道揭穿真相並不是想要克里斯‧葛謨丟掉飯碗或離開CNN，而是希望他利用現今掌握的影響力，檢討根深柢固的職場性別歧視、性騷擾及性別不公問題，包括他自己的不當行為。

羅斯在投書中附上2005年6月1日克里斯‧葛謨寄發電子郵件的網頁截圖，電郵主旨為「現在我回想起來...覺得很丟臉」；克里斯‧葛謨在電郵中對羅斯與羅斯的丈夫道歉，並說自己身為丈夫，不希望妻子受到那樣的肢體碰觸。

信中寫道：「我對妳道歉，讓妳置身那樣的情境。下次，無論我見到妳的時候有多開心，我都會記取教訓。」

電視記者出身的羅斯曾在哥倫比亞廣播公司(CBS)、美國廣播公司擔任新聞部執行製作人；她在投書中寫道，2005年在一場同事歡送派對上，遭到曾為ABC「黃金時段現場」(Primetime Live)團隊成員的克里斯‧葛謨性騷擾，事後一小時即收到他的道歉電郵。

她指出，克里斯‧葛謨當時上前與她打招呼用力熊抱(bear hug)她，同時伸手猛抓她的臀部；她寫道，克里斯‧葛謨毛手毛腳後還當面說道：「妳已經不再是我的長官了，所以我可以這麼做。」她當場回應「你不能這麼做」，並把他推開。

羅斯指出，丈夫當天也參加了派對，目睹事發經過，後來她與丈夫便一起匆匆離去。

羅斯在投書中寫道：「直到今天，我仍存有一個疑問，他感到丟臉是因為知道自己行為不對，還是被我丈夫看到的關係？」她指出，或許克里斯‧葛謨認為已經真心誠意致歉，「但我一直覺得，這是他企圖躲避法律與道德責任的手段而已」。

51歲的克里斯‧葛謨23日晚回覆紐約時報詢問時說，當時動作並未帶有性暗示；他說：「這事發生在16年前，地點是公開場合，當時她是美國廣播公司高層主管。我當時就向她道歉了，我是真心誠意道歉的。」

葛謨 性騷擾 紐約時報

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