我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

鑽研科倫拜案「想幹一票大的」 佛州2中學生擬校園屠殺

編譯柯立偉／綜合13日電
佛州兩名中學生被控研究科倫拜高中校園血案，擬在學校發動大屠殺被捕。(李郡警局照片)
佛州兩名中學生被控研究科倫拜高中校園血案，擬在學校發動大屠殺被捕。(李郡警局照片)

佛羅里達州李郡(Lee County)警方近日宣布，該郡哈恩斯初中(Harns Marsh Middle School)兩名意圖犯下校園槍擊案的八年級學生被逮捕；初步調查結果顯示，這兩名學生不只在調查如何從黑市購入作案槍枝，還潛心研究1999年科羅拉多州的科倫拜高中(Columbine High School)血案，作為作案的「教科書」。

警方將兩位未成年人送往醫療機構進行心理健康評估後，目前已針對兩名嫌疑人實施刑事拘留，暫時安置在某未成年人拘留中心，時長三周。

警方表示，警方接獲學校老師通報，指該校有兩名學生曾在課堂上透露出意圖犯下大規模槍擊案，因此展開偵查。郡警長馬西諾(Carmine Marceno)說，9日警方出動大批警力前往哈恩斯中學搜查，雖未發現任何武器，但確實搜到一張標示全校監視器分布位置的地圖。

在接下來對這兩名未成年人住家的搜索行動中，警方查獲了可能用於作案的槍枝及刀械，並發現兩名學生正在研究如何埋設管狀炸彈；此外，他們家中還有大量關於1999年在科州科倫拜高中造成12名學生及一名教師死亡的槍擊案相關資料，顯示這兩位學生意圖效仿該次攻擊案。

此外也有教師或其他同學證稱，這兩位學生上周開始，就在線上課程中和學校餐廳表示「想幹一票大的」。

馬西諾把成功阻止槍擊案的發生歸功於團隊合作，他說：「我現在非常有信心地表示，我們所有的孩子不會面臨這兩名學生的死亡威脅；不管這起事件的真假，我們會讓所有破壞校園安全的人及意圖破壞校園安全的人，付出代價。」

其中一位未成年人的母親12日出庭聆訊時，表示她的孩子「還只是個孩子」，因此所謂的「計畫槍案」只是說說好玩的，沒有真的要付諸實現的意圖。

槍擊 心理健康 佛羅里達州

上一則

美墨邊境被拆散非法移民家庭 拜登政府：讓他們來美團聚3年

下一則

心跳法臨時禁令 德州法官支持延長

延伸閱讀

日本首富換人 Uniqlo富豪柳井正被自動化設備大亨超越

日本首富換人 Uniqlo富豪柳井正被自動化設備大亨超越
持有槍枝購責任險 聖荷西新法應推廣

持有槍枝購責任險 聖荷西新法應推廣
佛州上訴法院 支持州長口罩禁令

佛州上訴法院 支持州長口罩禁令
佛州法院裁定 各級學校不得強制師生戴口罩

佛州法院裁定 各級學校不得強制師生戴口罩

熱門新聞

911恐怖攻擊發生時，美聯社記者德魯(Richard Drew)拍下一名穿著白色襯衫、深色西裝褲的男子，以頭下腳上姿勢從世界貿易中心(World Trade Center)跳樓瞬間。這張照片被稱為「墜落的男子」(Falling Man)。(美聯社)

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

2021-09-09 14:58
中國流亡億萬富豪郭文貴。(Getty Images)

郭文貴公司在美被控違法 支付5.39億罰款和解

2021-09-14 10:37
已退休美利堅航空公司櫃台人員艾爾克斯(Vaughn Allex)接受美國廣播公司(ABC)訪問。(截取自ABC News)

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

2021-09-10 09:08
紐約上周雨災，布魯克林快速路上，一輛車淹水拋錨。（Getty Images）

大紐約今晚又有雷暴雨 恐再成災 紐約市府籲民眾警戒

2021-09-08 20:05
美國紐約曼哈頓下城11日911事件20周年投放「致敬之光」，懷念當年的罹難者。Getty Images

FBI解密首份911文件：劫機者在美國有同夥

2021-09-12 07:10
前白宮發言人史蒂芬妮．葛瑞珊(Stephanie Grisham)在川普伉儷身邊分別任職多年。(Getty Images)

「在汽油湖畔 微笑點火柴」白宮前發言人葛瑞珊 新書揭川普醜聞

2021-09-10 08:32

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況