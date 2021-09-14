鑽研科倫拜案「想幹一票大的」 佛州2中學生擬校園屠殺

佛州兩名中學生被控研究科倫拜高中校園血案，擬在學校發動大屠殺被捕。(李郡警局照片)

佛羅里達州 李郡(Lee County)警方近日宣布，該郡哈恩斯初中(Harns Marsh Middle School)兩名意圖犯下校園槍擊 案的八年級學生被逮捕；初步調查結果顯示，這兩名學生不只在調查如何從黑市購入作案槍枝，還潛心研究1999年科羅拉多州的科倫拜高中(Columbine High School)血案，作為作案的「教科書」。

警方將兩位未成年人送往醫療機構進行心理健康 評估後，目前已針對兩名嫌疑人實施刑事拘留，暫時安置在某未成年人拘留中心，時長三周。

警方表示，警方接獲學校老師通報，指該校有兩名學生曾在課堂上透露出意圖犯下大規模槍擊案，因此展開偵查。郡警長馬西諾(Carmine Marceno)說，9日警方出動大批警力前往哈恩斯中學搜查，雖未發現任何武器，但確實搜到一張標示全校監視器分布位置的地圖。

在接下來對這兩名未成年人住家的搜索行動中，警方查獲了可能用於作案的槍枝及刀械，並發現兩名學生正在研究如何埋設管狀炸彈；此外，他們家中還有大量關於1999年在科州科倫拜高中造成12名學生及一名教師死亡的槍擊案相關資料，顯示這兩位學生意圖效仿該次攻擊案。

此外也有教師或其他同學證稱，這兩位學生上周開始，就在線上課程中和學校餐廳表示「想幹一票大的」。

馬西諾把成功阻止槍擊案的發生歸功於團隊合作，他說：「我現在非常有信心地表示，我們所有的孩子不會面臨這兩名學生的死亡威脅；不管這起事件的真假，我們會讓所有破壞校園安全的人及意圖破壞校園安全的人，付出代價。」

其中一位未成年人的母親12日出庭聆訊時，表示她的孩子「還只是個孩子」，因此所謂的「計畫槍案」只是說說好玩的，沒有真的要付諸實現的意圖。