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阻撓申訴性暴力 4布朗大學女生告校方助長「噤聲文化」

編譯林梅婕／綜合4日電

布朗大學(Brown University)遭四名在校生和已畢業的女學生向聯邦法院提起訴訟，指控該校長期以來的「噤聲文化」：阻止遭受性騷擾或性暴力攻擊的女學生通報或公開發聲。

其中一名受害女學生表示，她在一場派對上遭橄欖球(rugby)隊成員性侵犯，但是向校方通報後，竟以「派對在校外舉辦」為由，會有承辦上的困難，建議她不要申訴。

另一名女學生指出，她遭一名男同學性侵犯後向校方提出申訴，該名兇嫌竟在提出上訴後，被校方提名擔任畢業生致詞代表；儘管該名男同學最後並未上台致詞，但女同學表示自己將事件公諸於世後遭校方制裁，最終駁回她的申訴。

原告代表律師團成員之一金·艾文斯(Kim Evans)9日表示，在「#MeToo」反性侵及性騷運動後，這些女性竟然還遭受校方行政部門如此對待，令人驚駭：「對被害者來說，遭受攻擊後要說出事實已經非常困難了，沒想到布朗大學竟然還如此冷漠地對待被害者，造成她們更大的創傷。」

負責該校公關事務的資深副校長凱絲·克萊特(Cass Cliatt)在郵件中說明：「布朗大學一向致力於為學生打造性騷擾或性侵犯事件零容忍的環境，而這些遭受到性侵犯受害者的經驗，也能幫助我們採取更進一步的行動。」

然而，根據這四名提告者的聯合聲明，她們大力譴責校方近年來對改善校園內猖狂的性暴力危機「可謂失敗」，校園政策的調整「不僅微小、且吝於改變」。

「這些布朗大學的教師、員工和行政人員執行著他們口中的系統正義，反而加劇被害人所受的傷害，」聯合聲明中寫道：「在布朗大學中存活下來的受害者只能噤聲，而他們已經受盡傷害和漠視。」

性侵 性騷擾 提名

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