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艾妲悲劇見真情 推妻出車外夫淹死、天花板挖洞救老婦

記者胡玉立／綜合報導
颶風艾妲給東部州帶來破紀錄大雨，但也讓人在患難中看見無私與英雄般的事蹟。圖為羅德島州普玆茅斯一名居民用手機留下災難對當地的破壞。(美聯社)
颶風艾妲給東部州帶來破紀錄大雨，但也讓人在患難中看見無私與英雄般的事蹟。圖為羅德島州普玆茅斯一名居民用手機留下災難對當地的破壞。(美聯社)

颶風艾妲 (Ida) 以破紀錄大雨狂襲東北部，釀下眾多令人心碎的無情悲劇，但同時也讓人在患難中看見無私與英雄般的事蹟。

1日晚在賓州貴格鎮(Quakertown)，當豪雨傾注費㙎遠北郊區時，65歲的唐納德·鮑爾(Donald Bauer)和妻子凱瑟琳(Katherine)的汽車被洪水淹沒，鮑爾當場協助妻子爬過破損的後擋風玻璃。

他們的兒子達比·鮑爾 (Darby Bauer) 轉述說，「我爸硬是把我媽推出車外，並大叫要她走、走、走。他100%救了我媽的命；沒有他的幫助，我認為她下不了車。」凱瑟琳離開車子後，緊緊抓住一棵樹，然後眼看著急速上漲的水流將他們的馬自達SUV衝走；大約一個小時後，她才被人救出。

第二天上午，唐納德·鮑爾的屍體在車子裡被人發現；達比．鮑爾說，父親「擁有我們所見過最偉大的心腸，直到人生最後一刻，他都是無私的。」

新澤西州伊麗莎白(Elizabeth)市，當伊麗莎白河水氾濫、席捲這座工業城市的公寓住宅，有四人不幸喪生。但格雷格·特納 (Greg Turner) 87歲的老母親，當晚奇蹟獲救。

特納說，1日晚8時，她母親從已被洪水淹入的建築物裡打電話給他，告訴他水正「衝進公寓」；住在城裡另一端的他想出門救母，洪水卻阻擋了他的去路。特納在街上攔下消防員，忙得不可開交的消防員答應他，「我們會盡力把你送到那裡。」救援人員在午夜前到達特納母親那裡時，水已淹到她脖子那麼高了。

為了靠近母親，他們不得不在她公寓上方地板挖出一個洞，然後把她拉過天花板。特納形容現場情況說：「87歲的母親為了讓自己能夠高過水面，當時站在洗碗槽上。」

在紐約市皇后區，水位暴漲淹入許多房屋的地下室，許達琳(Darlene Hsu，音譯)就是其中一位沒來得及逃出的受害者；她曾掙扎著把頭抬高，尖叫求助。許達琳的前夫許丹尼(Dennis Hsu)表示，朋友、鄰居和公寓管理員打911打了40分鐘都無法接通。一直等到達琳的大樓負責人男友終於找到警察朋友求助，緊急救援人員才在大約40分鐘後到達，但為時已晚。

許丹尼對如此致命的延誤感到憤怒；他對911系統故障感到憤怒，對那些無視風暴警告出門然後要求道路救援的人感到憤怒，因為這些人占用了緊急資源。

鮑爾 洪水 新澤西州

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