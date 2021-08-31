亞特蘭大按摩院8死槍案凶手 州檢求處死刑

兇手龍恩(左)30日出庭，但未提出抗辯。(美聯社)

亞特蘭大 按摩院八死槍擊案兇手龍恩(Robert Aaron Long)不僅確定下半輩子得在牢裡度過，現在更被檢察官 拒絕認罪協議，將求處死刑。

龍恩30日於喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)高等法院首次出庭，他面臨謀殺、重傷害與本土恐怖主義等罪名；地方檢察官法妮‧威利斯(Fani Willis)將尋求判處死刑，並以喬州的仇恨犯罪法案，加重他的罪名。

亞特蘭大六名受害者為亞裔 女性，威利斯表示，她相信犯案動機來自對受害者的性別與種族偏見；她說：「這是富爾頓郡最駭人的案件之一。」她表示求處死刑的決定，也獲得被害人家屬的全力支持。

威利斯說：「所有人的生命都應該被重視，在法律前人人平等，受害者全是努力生活工作的女性。」雖然龍恩的律師向她詢問認罪協議的可能性，但她表示計劃繼續尋求判死。

亞特蘭大按摩院槍擊案被害人親友30日在庭旁聽。(美聯社)

不過上個月，切羅基郡(Cherokee County)地方檢察官華萊士(Shannon Wallace)同意認罪協議，以避免冗長的司法程序。龍恩認罪犯下四起謀殺，被判處四個無期徒刑外加35年有期徒刑。不同的是，華萊士表示調查人員並未發現種族偏見的證據，他在楊氏亞洲按摩院(Youngs Asian Massage)「見人就開槍」。

被問到兩位檢察官不同的判斷，威利斯表示尊重華萊士的評估，但她基於事實、法律、良心以及個人經驗做出決議。她說：「基於種族與性別在案件中的要素，我對於加重刑期感到坦然。」

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