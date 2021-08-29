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艾琳風災十年 佛蒙特青年仍下落不明

編譯徐薏茹／綜合28日電
2011年時才17歲的艾維遜在8月27日艾琳登陸前出門，之後即失蹤至今；他的母親懸賞1萬元，希望知情人士提供兒子的訊息。(美聯社)
2011年時才17歲的艾維遜在8月27日艾琳登陸前出門，之後即失蹤至今；他的母親懸賞1萬元，希望知情人士提供兒子的訊息。(美聯社)

十年前熱帶風暴艾琳(Irene)侵襲東岸造成多人傷亡，當時17歲的艾維遜(Marble Arvidson)恰好在風暴前出門，從此消失無蹤；他的母親至今仍在尋找他，並提供1萬元報酬，希望知情人士出面提供兒子的消息。

2011年8月27日艾琳登陸前，馬伯在當天下午與一位約20幾歲的男子出門，表示一個半小時後會回寄養家庭，幾小時後開始出現風雨，而馬伯再也沒有出現。

隔天通報馬伯失蹤時，一般的通訊中斷，起初大家認為他可能逃跑了，過去他也有徹夜不歸的紀錄，如今好幾年過去，他的母親希格德．艾維遜(Sigrid Arvidson)已排除這種可能；希格德接受美聯社採訪時表示：「身為母親，我無法停止尋找他，無論他是否還活著。」

希格德現居於新墨西哥州，她28日回到佛蒙特州參與布拉特波羅市(Brattleboro)的一場公眾集會，地點就在兒子失蹤前最後所在的位置，她放置一個標誌並發表聲明，請求能得到更多資訊，希格德說有關於馬伯消息的報酬金為1萬元。

希格德說目前有十種關於馬伯的可能去向，他可能摔進水裡撞到頭，也有可能被殺害。

布拉特波羅市警官伊凡斯(Jeremy Evans)表示，警方在今年稍早時重啟此案的調查，他們重新訪問約100位可能的目擊者，並且跟進追蹤十年前以及最近收到的情報線索；警方與國家兒童失蹤與受虐兒童援助中心(National Center for Missing and Exploited Children)及新英格蘭各州警察情報網路(NESPIN)合作，伊凡斯也不清楚馬伯發生什麼事。

十年前「艾琳」造成佛蒙特州六人喪生，許多房屋地基被沖走，橋梁公路遭到破壞；希格德表示，「艾琳」造成的災害阻礙了尋找馬伯的進度，但她相信有人知道馬伯發生什麼事，希望知情的人已經足夠成熟並準備好做正確的事，幫助她尋找馬伯，「現在是說出口的好時機」。

熱帶風暴艾琳2011年8月27日蹂躪佛蒙特州前，17歲的少年艾維遜出門後至今下落...
熱帶風暴艾琳2011年8月27日蹂躪佛蒙特州前，17歲的少年艾維遜出門後至今下落不明。圖為該州一棟民宅當年遭艾琳摧毀。(美聯社)

熱帶風暴 佛蒙特州 新墨西哥州

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