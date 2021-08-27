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南達科他州檢察長撞死人 僅罰500元 無需入獄

記者胡玉立／綜合報導
南達科他州共和黨籍州檢察長拉文斯伯格，去年9月開車撞死人，如今僅遭到輕罪懲罰。(美聯社)
南達科他州共和黨籍州檢察長拉文斯伯格，去年9月開車撞死人，如今僅遭到輕罪懲罰。(美聯社)

去年9月開車撞死人的南達科他州共和黨籍州檢察長拉文斯伯格(Jason Ravnsborg)，26日對法官判他犯下兩項交通輕罪，未提出異議；他因此免於入獄，只須為「非法變換車道」和「開車時使用手機」兩項輕罪分別繳交500元罰款並支付3742元法庭費用。

拉文斯伯格在法庭聽證後發表聲明表示，他將繼續留任州檢察長；受害者家屬則憤怒表示，「如此不可原諒的行為竟只受輕微懲罰」。

拉文斯伯格去年9月12日在參加完政治籌款活動後開車返家， 途經14號公路鄉間路段出車禍，他曾打911報警，以為自己撞到鹿，但次日回去現場查看，才知自己撞死了55歲男子柏佛(Joseph Boever)；案發後，共和黨州長諾姆(Kristi Noem)及全州執法團體不再支持拉文斯伯格。

柏佛遺孀可能繼續提告，拉文斯伯格也有可能面臨彈劾。

在法庭判決前，檢察官與拉文斯伯格達成協議，放棄指控他粗心駕駛；拉文斯伯格未出席聽證會，由律師倫奇(Tim Rensch)代理。

柏佛的姊姊珍．柏佛(Jane Boever)指責拉夫斯伯格利用職權拖延案件、未表現任何悔意，只展現「對法律傲慢」；她對檢方辦案及處理感到沮喪，指如此輕罪懲罰猶如「一記耳光」，她說：「我弟弟在水溝裡躺了12小時，這是不可原諒的。」

倫奇在法庭上表示，拉文斯伯格從一開始就堅持自己根本未看到柏佛，此案「不是凶殺案，也不是過失殺人案」；倫奇另向媒體強調，案發後，拉文斯伯格與調查人員充分合作，接受過兩次偵訊並允許分析他的手機。

此案經數月調查，檢察官2月提出三項輕罪指控拉夫斯伯格後，州長諾姆曾要求他辭職；倫奇認為，諾姆對拉文斯伯格不公平，並指隨案件進展，拉文斯伯格受到政治迫害。

面臨同黨刑事調查和政治壓力，拉夫斯伯格堅決否認自己做錯；堅稱在返回車禍現場之前，他不知道自己撞了人，他仍值得繼續留任州檢察長。

前任州檢察長傑克利(Marty Jackley)已開始競選舊職，並獲該州大多數郡檢察官支持；而對拉文斯伯格來說，最緊迫的事情是州議員正再次考慮彈劾他。

被撞死的受害者姊姊珍．柏佛26日在法院外手持弟弟墓碑的照片抗議。(美聯社)
被撞死的受害者姊姊珍．柏佛26日在法院外手持弟弟墓碑的照片抗議。(美聯社)

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