南達科他州首富桑福德涉兒童情色案口供 可能公開

南達科他州首富、現年85歲的銀行家兼慈善家桑福德，正面臨持有兒童色情物品相關調查。(美聯社)

南達科他州 首富、現年85歲的銀行家兼慈善家桑福德(Thomas Denny Sanford)，正面臨持有兒童色情物品相關調查；南達科他州最高法院24日正權衡是否對外公開搜索令和口供。

桑福德身價估計為28億元，他發誓要在死前「破產」；四處捐錢的他，姓名因此遍布南達科他州及其他多地的數十座建築物和機構名稱上。即使去年桑福德被報導涉及兒童情色調查，他仍在今年3月向州政府和該州最大雇主桑福德醫療公司(Sanford Health)捐出3億元。

包括共和黨州長諾姆(Kristi Noem)在內的該州民意代表，並未因此案與桑福德保持距離；目前桑福德也未遭任何控罪。

美聯社引述不具名執法人士報導，法庭保密文件僅提及「涉案者」，律師提出論點時也未提及桑福德，但24日的聽證會涉及桑福德的代表律師傑克利(Marty Jackley)，以及和兩家去年報導相關消息的媒體律師代表；這兩家媒體去年報導福德因擁有兒童色情製品而被調查，均要求法庭公開紀錄。非營利調查新聞網站ProPublica去年報導說，南達科他州調查人員援引四名身分不詳的消息來源，取得搜索令。

匿名人士向美聯社證實，確實在調查桑福德；一家科技公司報告稱，桑福德用他的電子設備發送、接收或下載兒童色情內容，引起州檢察長辦公室調查人員注意；州檢察長拉文斯伯格(Jason Ravnsborg)確定有足夠證據可起訴桑福德，但因案件涉及亞利桑納州、加州和內布拉斯加州 ，此案已移交聯邦司法部 。

聯邦檢察官未表示是否對桑福德提控；但若司法部拒絕提控，拉文斯伯格不打算放棄起訴桑福德。

桑福德的律師傑克利24日辯稱，南達科他州法院對法庭紀錄是否公開擁有決定權，以前也從未有人投訴或控告該名「涉案者」。傑克利拒絕說明此案是否涉及桑福德。

去年此案遭媒體曝光後，曾擔任南達科他州檢察長的傑克利曾聲明表示，「我們對與桑福德有關的任何州或聯邦調查知之甚少，但我們確知，調查提控當局並未找到支持或導致刑事指控的消息或證據。」

2016年桑福德曾向美聯社表示，他的童年坎坷，希望自身財富能對兒童產生積極影響；此後，桑福德已捐出近20億元。

桑德福定期捐款給共和黨人，其中包括前總統川普，但金額最大捐款是流向大學、醫療組織和兒童慈善機構；1999年迄今，他陸續向南達科他州兒童之家協會捐出6900萬元。