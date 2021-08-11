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山火不停 丹佛、鹽湖城空氣品質全球最差 紐約連帶遭殃

記者顏伶如╱綜合報導
加州「迪克西山火」的煙霧擴散，讓猶他州鹽湖城、科羅拉多州丹佛市的空氣品質擠上全世界最差之列。圖為8日丹佛市的天空瀰漫著煙霧。(美聯社)
加州「迪克西山火」的煙霧擴散，讓猶他州鹽湖城、科羅拉多州丹佛市的空氣品質擠上全世界最差之列。圖為8日丹佛市的天空瀰漫著煙霧。(美聯社)

紐約時報報導，太空人拍攝照片畫面顯示，「迪克西山火」(Dixie Fire)已讓地球表面覆蓋一層陰霾，過去幾周以來，加州山林大火不斷燃燒，冒出煙霧擴散已讓猶他州鹽湖城、科羅拉多州丹佛市的空氣品質擠上全世界最差之列，比德里(Delhi)、北京都還嚴重。

報導指出，加州對於解決汽車空氣污染的努力，堪稱領先全球，但年復一年的夏季，受到大規模野火影響，加州卻讓帶有危害健康物質的林火煙霧，蔓延到美國其他地區。就連相距1100哩外的丹佛都受到波及，炎炎夏日之間被籠罩於有毒煙霧底下。

事實上，從加拿大西部以及俄勒岡州、加州山林大火冒出的煙霧，已經讓遠在愛阿華州、明尼蘇達州，甚至紐約市的天空遭到污染，空氣品質降低。

最新研究顯示，山火煙霧隨著時間增長，有害程度將隨之增高。山火煙霧受到陽光照射反應，並與漂浮空氣當中的其他微小顆粒結合後，有毒物質開始出現化學變化，同時進一步飄散到全國各個角落，倘若吸入人體將對健康造成重大威脅。

史丹福大學( Stanford University)尚恩派克氣喘與過敏研究中心空氣污染及健康研究部主任普倫尼基(Mary Prunicki)指出，山火煙霧隨著時間增長，有害程度變得更加糟糕。

由於空氣品質過於惡劣，猶他州多所學校上周紛紛宣布暫停體育賽事練習，戶外活動取消。在華盛頓州，同樣因為空氣品質不佳，兒童夏令營被迫暫停或取消。

報導指出，就在消防隊員為了搶救「迪克西山火」火勢而變得精疲力盡的同時，也對西部乾旱狀態提出警告指出，山林大火與濃煙恐怕還會持續幾個月。

消防對隊長桑德斯(Matt Sanders)便對紐時說：「我心中毫無疑問，現在這一切只是開場而已。」

山火 加州 紐約時報

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