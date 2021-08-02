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引進機器狗測量遊民體溫 夏威夷警挨批侵犯隱私

編譯柯立偉／綜合1日電
夏威夷警方引進一款機器狗，引發人權團體憂心，可能會侵犯民眾的隱私權。圖為警方展示操控機器狗。(美聯社)
夏威夷警方引進一款機器狗，引發人權團體憂心，可能會侵犯民眾的隱私權。圖為警方展示操控機器狗。(美聯社)

夏威夷警方近日自聯邦政府的疫情紓困款中撥付約15萬元引進一款「機器狗」，據稱可以掃描眼睛測量體溫，不過目前只針對檀香山(Honolulu)地區居住在庇護所的遊民，尚未擴及一般民眾。然而，人權團體憂心，警方這樣的行為，會侵犯民眾的隱私權。

檀香山美國公民自由聯盟(ACLU)法務部主任金忠武(Jongwook Kim，音譯)說：「因為這些遊民無家可歸，所以警方以機器人測量他們的體溫不至於招致太大反彈，但難保疫情結束以後，不會被用做其他用途。」

檀香山警察局代理局長歐尼爾(Joseph O’Neal)表示，機器狗的應用其實保護了員警及庇護中心的工作人員免受新冠肺炎的威脅，還可以與確診新冠肺炎者遠距進行視訊，以避免接觸。至於針對民權團體對於侵犯隱私權的疑慮，

歐尼爾說：「我們不會在路上遇到人就對他掃描，而且目前為止也沒聽到民眾在路上看到這個機器人時會大喊『好恐怖』。」

夏威夷警方對於機器狗的應用尚不普及，且就目前為止公眾反應大多不贊同，特別是在當地電視台披露這些機器狗的經費來源是聯邦政府紓困款後，更面臨民眾的反彈。

事實上，夏威夷並非首個將機器狗應用在警方執法輔助的州，去年紐約警方就曾經引入機器狗，本來並沒有獲得太多的關注，但被民眾拍攝上傳社群媒體後，引起民眾及國會議員熱議。

紐約州民主黨籍聯邦眾議員鮑曼(Jamaal Bowman)就曾批評：「這就像是『機器戰警』那部電影一樣，太瘋狂了。」

由於民眾及議員的反彈，紐約警方在機器狗得到廣泛關注不久後，就宣布停止與製造商「波士頓動力」(Boston Dynamics)的合約，並將機器狗歸還。當時波士頓動力就曾說，會從機器狗在紐約實驗失敗的經驗中學到教訓，更加重視與民眾說明機器狗的用途與限制，但此次機器狗在夏威夷引起類似的爭議，波士頓動力公司與民眾的溝通恐還有待加強。

紐約州 夏威夷 波士頓

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