涉性侵青少年 前樞機主教麥卡瑞克8月受審

前樞機主教麥卡瑞克被控在1974年的一場婚宴上性侵青少年。(美聯社)

因性醜聞在2019年遭教宗方濟各 解除聖職的前樞機主教麥卡瑞克(Theodore McCarrick)，被控在1974年一場婚宴上性侵 青少年；根據28日提交法院的文件，麥卡瑞克被控三項猥褻罪和侵犯14歲以上者。

代表受害男子控告麥卡瑞克性虐待的知名律師加拉貝迪安(Mitchell Garabedian)表示，麥卡瑞克是美國第一位對未成年人性犯罪遭刑事指控的樞機主教。

加拉貝迪安說：「性虐待受害者向調查人員報告遭受性虐待並提出刑事訴訟，需極大勇氣；且讓事實呈現，訴諸法律，並作出公正判決。」

現年91歲、居住在密蘇里州的麥卡瑞克已被下令於8月26日在麻州出庭受審。麥卡瑞克的律師考伯恩(Barry Coburn)表示「期待在法庭上解決此案」，拒絕進一步置評。

法庭紀錄顯示，提告男子1月告知當局，麥卡瑞克對他的性虐待始於他仍是小男孩時，麥卡瑞克與其家人關係密切，為他們舉行婚禮彌撒、洗禮和葬禮。

1974年6月，男子的哥哥在衛斯理學院(Wellesley College)舉行婚宴，麥卡瑞克向當時16歲的他表示，因為他「在家裡很淘氣，不去教堂」，他父親要他們兩個談談；接下來，兩人在校園散步，麥卡瑞克撫摸他；回到婚宴場地後，麥卡瑞克在「衣帽間壁櫥內」對他性侵；離開房間前，麥卡瑞克要他「說三次天父、一次萬福瑪利亞或一次天父、三次萬福瑪利亞，上帝就會免你的罪」。

麥卡瑞克2019年經梵蒂岡調查，確認他數十年來一直是性掠奪者的傳言屬實後，被教宗方濟各解職。此案令天主教會陷入信譽危機；因梵蒂岡早在1999年就接獲權威樞機主教報告，指麥卡瑞克行為有問題，他卻仍一步步成為直達教廷最高領導層的樞機主教和教廷「軟外交」特使；在數以千計涉嫌性虐待的天主教神職人員中，格外令人震驚。

代表其他受害者的律師安德森(Jeff Anderson)表示，麥卡瑞克「幾十年來性犯罪累累，卻一直被最高層天主教官員忽視。天主教機構長期以來一直自我監管，光說不練。麥卡瑞克理當因其罪行入獄」。

麥卡瑞克於1958年在紐約市被任命為神父，1986年升任新澤西州紐瓦克大主教，2000年升任華盛頓特區大主教，2001年被教宗若望保祿二世(Pope John Paul II)拔擢為樞機主教。2018年6月，麥卡瑞克突然成為日益惡化的天主教性虐待危機的代表性人物，並被解除公共職務。