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邁阿密樓塌「最後遺體尋獲」死亡數增至98人

邁阿密樓塌「最後遺體尋獲」死亡數增至98人

編譯張君堯／即時報導
美國佛羅里達州上月24日發生公寓大樓倒塌事件，搜救至今已經超過1個月，而坍塌中下落不明的最後一名罹難者的家人表示，她的遺體已被找到並確認身分。（美聯社）
美國佛羅里達州上月24日發生公寓大樓倒塌事件，搜救至今已經超過1個月，而坍塌中下落不明的最後一名罹難者的家人表示，她的遺體已被找到並確認身分。（美聯社）

美國佛羅里達州（Florida）上月24日發生公寓大樓倒塌事件，搜救至今已經超過1個月，而坍塌中下落不明的最後一名罹難者的家人表示，她的遺體已被找到並確認身分。

這名罹難者是54歲的赫達亞（Estelle Hedaya），她的家人自上月24日大樓倒塌以來一直焦急地等待，如今這一發現結束長達數周的煎熬，赫達亞的哥哥伊凱（Ikey Hedaya）告訴美國媒體，紐約當地警方26日向他們的家人傳達這個消息。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

赫達亞遺體的發現使佛羅里達坍塌意外的死亡人數增加至98人。搜索隊花了數周時間為受害者清理瓦礫，並曾在23日表示搜索任務「終於結束了」，不過當時赫達亞還下落不明。

邁阿密戴德縣市長卡瓦（Daniella Levine Cava）26日表示，警方將繼續「小心翼翼地」在站點篩選數百萬榜的殘骸碎片，以尋找遺骸和個人物品，卡瓦對記者表示「我們已經盡一切可能為這些家庭帶來句號，我特別自豪的是，通過這些不懈努力，我們終於能夠為所有報告失蹤的人的家屬帶來結果」。

目前該倒塌的大樓已經被轉為犯罪調查現場，導致這座40年歷史建築倒塌的原因尚不清楚，但2018年的一份報告發現海濱街區的「結構性問題」。除了一名遇難者外，其他罹難者都在瓦礫中罹難，還有一名受害者在醫院死亡。

美國 紐約 佛羅里達州

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