只給1顆星惹禍 華州夫婦遭維修商提告求償11.2萬元

華盛頓州溫哥華市一對夫婦對屋頂維修包商不滿，在網路留下一顆星評價，結果挨告被求償11萬2000元。(KGW電視台截圖)

住在華盛頓州溫哥華市(Vancouver)的馬許(Adam Marsh)與妻子納波爾(Autumn Knepper)，幾個月前因為屋頂漏水通知房東 ，房東聯絡ERS屋頂維修包商前往查看；馬許夫妻在谷歌 (Google)評價欄留下一顆星，留言詳述對包商不滿意的理由，結果因此挨告且被求償11萬2000元。

納波爾接受地方電視台KGW 8訪問時說，屋頂維修公司派人到閣樓查看後表示，有幾個地點需要修理；她說，詢問工人施工時間與進度，工人則要她隔天打電話到辦公室詢問。

她說，打電話給ERS屋頂維修公司時，對方一開始便態度不佳，拒絕說明任何訊息；納波爾說：「我要求跟主管通話，她則嘲笑我，說我對她出言不遜，並說她就是辦公室主管，然後就掛電話。」換成馬許打電話，遭遇也相同。

馬許說，接電話的女士非常沒禮貌，自稱是辦公室主管，而且直接掛電話。

馬許與納波爾各自都在谷歌為ERS屋頂維修公司留下一顆星評價，並留言說明原因。

馬許也向聯邦商業信譽局(Better Business Bureau，BBB)投訴，理由是包商不願對租屋者說明屋頂維修細節；他說，BBB一直沒有受理投訴，因為包商是房東雇用的，而非房客。

納波爾說，後來接到屋頂維修商負責人麥克姆(Michael Mecham)通知，揚言提告，也威脅他要撤消谷歌評價；納波爾因此報警。

她說，以為事件從此落幕，不料6月底收到要求撤消評價的律師函，後來夫妻兩人雙雙挨告，遭求償11萬2000元，只要評價繼續存在，每一周將另外索賠2萬8000元。

納波爾說：「得知挨告時，我馬上哭了，非常害怕。我請不起律師，賠不起11萬2000元，也不可能聲請破產 。」