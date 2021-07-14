時報廣場又槍響 男掏槍對賓士車連射四彈

時報廣場連發槍擊案件，周邊進駐大批警力。(歐新社)

曼哈頓時報廣場 近期連發槍案，14日因路怒衝突，一人忽然掏槍當街連射四槍，雖然無人受傷，但三個月三次街頭槍擊 案，周邊商民憂心忡忡，擔心嚇跑剛稍恢復的遊客人流，「我們等不及新市長，白思豪市府必須停止找藉口，立即採取有效的行動。」

這起槍擊案發生在14日凌晨，一輛賓士轎車與機車行駛中起衝突；警林方表示，白色賓士車於時報廣場第七大道交西41街處將機車逼到公車道並撞上去，導致32歲的機車騎士摔倒受傷。

騎士的22歲朋友走向賓士車，一人突然掏出手槍，開了至少四槍；隨後賓士車開離現場，槍手則徒步逃離，機車騎士和其友人也在警方到來前離開。

這是5月以來時報廣場發生的第三起當街槍擊案；5月，一名非法CD販子光天化日下開槍，流彈打中無辜路人，造成一名四歲幼童和一名外州遊客在內的三人受傷；6月27日再發生兩派人馬白天在第七大道交西45街槍戰，再造成一名上州來的觀光客被流彈擊中受傷。

市長白思豪已責令市警在時報廣場增派警力。代表周邊商家的「時報廣場聯盟」(Times Square Alliance)主席哈里斯(Tom Harris)表示，擔憂在疫情下已飽受打擊一年多的周邊商家及紐約 旅遊業因此大受影響。