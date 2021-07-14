我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦公交車爆炸8死 有4中國公民喪生

台增本土確診17例、6死 北市10例最多

聯邦上訴法院裁決：有照商可售18歲青少年手槍

記者胡玉立／綜合報導
聯邦上訴法院13日裁定，聯邦法律禁止有照槍枝經銷商出售手槍給18至21歲年輕人實屬違憲。(美聯社)
聯邦上訴法院13日裁定，聯邦法律禁止有照槍枝經銷商出售手槍給18至21歲年輕人實屬違憲。(美聯社)

聯邦上訴法院13日裁定，聯邦法律50多年來禁止有照槍枝經銷商向18至21歲年輕人出售手槍，實屬違憲。

由前總統川普任命的法官理查森(Julius Richardson)在裁定書中寫道，18歲者可攜帶武器是「珍貴的憲法權利」，儘管人們對減少犯罪暴力有高度興趣，「我們拒將憲法第二修正案或18至20歲者降至次級地位」。

位於維吉尼亞州里奇蒙(Richmond)的美國第四巡迴上訴法院三名法官小組以兩票對一票意見，推翻下級法院維持「聯邦法律禁售槍枝給18至21歲者」的判決。目前不清楚此裁決是否立即產生影響。

第五巡迴上訴法院幾年前曾就同一議題作出相反裁決。

列為被告的美國菸酒槍砲及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)可再向第四巡迴法院上訴；做出13日裁決的三名法官小組共和黨占多數，但整個第四巡迴法院民主黨任命法官略占多數。

理查森引用最高法院最近判例，尤其2008年裁決宣布第二修正案適用於個人，而不僅是與民兵服務有關者；他和阿吉法官(G. Steven Agee)引用開國時代歷史資料指出，建國時18歲者被要求服國民役並配備自己的武器。

前總統歐巴馬任命的韋恩法官(James Wynn)持異議並指責同僚「讓長期以來適切控制槍枝暴力的努力就此失效」；「50多年前槍枝遊說團體在國會輸掉的戰役，因此多數決反敗為勝，但此決定並非法律強制」。

1968年頒布的聯邦法律禁止獲聯邦許可的持照槍枝經銷商出售手槍給21歲以下者，但聯邦法律仍允許18歲以上者從私人團體買手槍，還可從經銷商購長槍。

13日裁決源於19歲的維吉尼亞大學生娜塔莉亞·馬歇爾(Natalia Marshall) 的提控，她想買手槍保護自己免受對她施虐的前男友傷害。

槍枝安全非營利機構Gun Safety Support Fund法律機構Everytown Law總經理特施韋爾(Eric Tirschwell)指這項裁決很奇怪，第四巡迴法院應將此裁決推翻；特施韋爾指出，「它在歷史上是錯誤的，對第二修正案的分析方式是錯誤的，在全國槍枝暴力氾濫之際，它對公共安全來說，也是錯誤的。我們現在最不需要的，就是讓年輕人手中擁有更多槍枝」。

維吉尼亞州 美國 民主黨

上一則

後悔離婚了嗎？蓋茲哽咽：我搞砸了

下一則

真槍外型像樂高玩具 家長怒：小孩恐持槍亂射誤傷

延伸閱讀

致命真槍做成「樂高外型」家長怒：小孩恐亂射誤傷

致命真槍做成「樂高外型」家長怒：小孩恐亂射誤傷
蘇維思終獲確認 上任聯邦勞工副部長

蘇維思終獲確認 上任聯邦勞工副部長
法官禁令 馬州不得提前停發聯邦失業補助

法官禁令 馬州不得提前停發聯邦失業補助
國慶長周末紐約51人中槍 葛謨宣布嚴打犯罪

國慶長周末紐約51人中槍 葛謨宣布嚴打犯罪

熱門新聞

愛達荷州僅1500人的小鎮「太陽谷」，本周將舉辦一年一度的億萬富豪聚會活動，當地的機場停滿各式私人飛機。(Getty Images)

愛達荷小鎮來了一堆億萬富豪 巴菲特、比爾蓋茲碰頭

2021-07-06 23:42
白宮8日承認Delta變種病毒傳播範圍超過聯邦政府預期；公衛專家警告，若單日確診數持續攀升，更多州可能在秋季恢復室內口罩令與其他防疫措施。圖為紐約街頭人流如織。(Getty Images)

Delta傳播超乎預期 白宮驚 專家：秋天恐恢復口罩令

2021-07-08 22:30
在全球最大請願網站Change.org上，希望美國政府發放2000美元紓困金的連署人數已突破250萬大關。(美聯社)

250萬美國人線上連署 第4輪紓困案有譜？

2021-07-08 13:47
芝加哥一家超市內，顧客在選購水果。(Getty Images)

食物價格一路漲 超市開始囤貨求自保

2021-07-07 09:41
明尼蘇達州凱勒爾湖(Keller Lake)出現被放生後體積異常變大的巨無霸金魚，嚴重影響水質及湖中生態。圖取自勃恩斯維爾市政府(City of Burnsville)推特帳號

華郵：小金魚被棄湖放生變成巨無霸 釀成大麻煩

2021-07-12 10:20
密蘇里州一對夫婦，遲遲未接種新冠疫苗，結果雙雙染疫。(臉書圖片)

密蘇里州疫情惡化…夫婦稱「打疫苗非優先考量」 雙雙染疫

2021-07-09 22:41

超人氣

更多 >
把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

把尿布丟入機艙廁所垃圾桶 西雅圖女醫師遭禁飛

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了

比爾蓋茲首談離婚 差點落淚：我一手搞砸了
美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大

美官員：第2劑疫苗副作用機率大 第3劑機率恐更大
傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁

傳拜登政府將首次警告香港美企 準備擴大對中制裁
牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭

牽動中國億萬人心 「失孤」1家3口團圓 相擁痛哭