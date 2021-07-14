聯邦上訴法院裁決：有照商可售18歲青少年手槍

聯邦上訴法院13日裁定，聯邦法律禁止有照槍枝經銷商出售手槍給18至21歲年輕人實屬違憲。(美聯社)

聯邦上訴法院13日裁定，聯邦法律50多年來禁止有照槍枝經銷商向18至21歲年輕人出售手槍，實屬違憲。

由前總統川普任命的法官理查森(Julius Richardson)在裁定書中寫道，18歲者可攜帶武器是「珍貴的憲法權利」，儘管人們對減少犯罪暴力有高度興趣，「我們拒將憲法第二修正案或18至20歲者降至次級地位」。

位於維吉尼亞州 里奇蒙(Richmond)的美國 第四巡迴上訴法院三名法官小組以兩票對一票意見，推翻下級法院維持「聯邦法律禁售槍枝給18至21歲者」的判決。目前不清楚此裁決是否立即產生影響。

第五巡迴上訴法院幾年前曾就同一議題作出相反裁決。

列為被告的美國菸酒槍砲及爆裂物管理局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives)可再向第四巡迴法院上訴；做出13日裁決的三名法官小組共和黨占多數，但整個第四巡迴法院民主黨 任命法官略占多數。

理查森引用最高法院最近判例，尤其2008年裁決宣布第二修正案適用於個人，而不僅是與民兵服務有關者；他和阿吉法官(G. Steven Agee)引用開國時代歷史資料指出，建國時18歲者被要求服國民役並配備自己的武器。

前總統歐巴馬任命的韋恩法官(James Wynn)持異議並指責同僚「讓長期以來適切控制槍枝暴力的努力就此失效」；「50多年前槍枝遊說團體在國會輸掉的戰役，因此多數決反敗為勝，但此決定並非法律強制」。

1968年頒布的聯邦法律禁止獲聯邦許可的持照槍枝經銷商出售手槍給21歲以下者，但聯邦法律仍允許18歲以上者從私人團體買手槍，還可從經銷商購長槍。

13日裁決源於19歲的維吉尼亞大學生娜塔莉亞·馬歇爾(Natalia Marshall) 的提控，她想買手槍保護自己免受對她施虐的前男友傷害。

槍枝安全非營利機構Gun Safety Support Fund法律機構Everytown Law總經理特施韋爾(Eric Tirschwell)指這項裁決很奇怪，第四巡迴法院應將此裁決推翻；特施韋爾指出，「它在歷史上是錯誤的，對第二修正案的分析方式是錯誤的，在全國槍枝暴力氾濫之際，它對公共安全來說，也是錯誤的。我們現在最不需要的，就是讓年輕人手中擁有更多槍枝」。