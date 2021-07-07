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佛州海景大樓坍塌後 同型大樓買賣受波及

記者顏伶如╱綜合報導
佛州瑟夫塞德市尚普蘭大廈南棟康斗公寓坍塌近兩周，當地房地產市場類似房型買賣已受嚴重波及。(美聯社)
佛州瑟夫塞德市尚普蘭大廈南棟康斗公寓坍塌近兩周，當地房地產市場類似房型買賣已受嚴重波及。(美聯社)

佛州瑟夫塞德市(Surfside)尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)坍塌近兩周，當地房地產市場類似房型買賣已受到嚴重波及。持有屋齡較高、座落於海灘地帶高樓大廈公寓的屋主，紛紛思考著是否應該把房子賣出，甚至能否賣得掉，某些正在找房子的消費者則抓緊機會，獅子大開口對海景公寓討價還價。

公寓坍塌事件發生後，座落於當地海灘地帶的類似房型，安全結構問題是否應該接受重新評估，成為輿論焦點。

紐約時報報導，住在維吉尼亞州北部的婦人伊恩絲‧麥森(Ines Mason)5年前在佛州比斯坎灣(Biscayne Bay)買下一間位於14層樓的康斗公寓做為度假小屋，每天都能欣賞太陽從海平面升起的日出景觀。不過，坍塌事件發生後，麥森擔心自己購買屋齡30年的公寓大樓結構是否安全。

麥森說，家人前陣子才討論想把康斗公寓賣掉改住連棟屋，但現在公寓是否有買主願意接手，已成未知數，「現在只能暫時不動，先觀望一陣子」。

佛州南部房地產仲介公司艾瓦提大道不動產公司(Avanti Way Realty)房地產仲介員賀吉德斯-賈西亞(Ines Hegedus-Garcia)指出，尚普蘭大廈出事之前，當地房地產市場從來沒有人要求進行40年屋齡安檢，「根本沒有人那麼做，不過現在買方都會開口要求」。

邁阿密房地產仲介員安德森(Cordelia Anderson)表示，5名最近正在找房子的客戶，對於屋齡較高的公寓大廈都要求大幅折扣，或者完全避開海灘地區，希望挑選內陸地帶的房子。

到目前為止，至少已經出現一起公寓大樓安全疑慮的實例。北邁阿密海攤(North Miami Beach)興建於1972年的峰景大樓( Crestview Towers)，由於安檢報告指出大樓結構有龜裂、腐蝕等問題，日前被地方主管機關下令淨空關閉，住戶只有短短數小時時間緊急撤離。

佛州只有邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)、布洛瓦郡(Broward County)兩郡要求公寓大樓屋齡屆滿40年需要再度接受安檢，如今其他地方政府在尚普蘭大廈事件後已經開始加緊修改規定。

房地產 佛州 紐約時報

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