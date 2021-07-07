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14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

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14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

轉角24小時
張伯倫塔南棟「半毀但未倒塌」的西側大樓，已在7月4日晚間爆破拆除。（歐新社）
張伯倫塔南棟「半毀但未倒塌」的西側大樓，已在7月4日晚間爆破拆除。（歐新社）

「『希望』讓生者振作，卻也讓人慢速絕望。」佛州邁阿密海濱的張伯倫塔南棟大廈（Champlain Towers South）倒塌慘案，自6月24日清晨1點22分無預警崩塌已是第14天，儘管警消與各級政府全力動員搜救，但截至7日清晨為止，現場只挖出了36具屍體，瓦礫堆中仍有109人失蹤，搜救沒能找出任何一位生還者。

儘管張伯倫塔南棟未倒塌的殘棟建築，已於7月4日爆破拆除，但在颶風愛莎（Hurricane Elsa）的暴雨侵襲下，現場生還的希望也逐漸渺茫。搜救大隊表示：目前的挖掘行動，已成功挺進了各樓層預設的主臥室空間，生死未卜的109名失蹤住戶「大部分應該都在這裡」。

這樣的慢速搜救究竟還要持續多久？假若現時已不可能有人生還的話，現場大型機具有沒有...
這樣的慢速搜救究竟還要持續多久？假若現時已不可能有人生還的話，現場大型機具有沒有可能做更有效率的清場？破碎的殘骸之中又該如何保持「犯罪調查證據」的完整？牽一髮而動全身的兩難困境，也讓許多逐漸心死的失蹤者家屬極為痛苦。 （美聯社）

但挖掘行動的超高難度與極慢進展，卻也讓許多連續承受兩星期情緒凌遲的受災家屬極為痛苦。再加上已經開始的咎責檢討與訴訟程序，都顯示住戶們很可能「無法向建商求償」，因此何時要停止搜救、直接清場開挖？瓦礫堆下真的還有109人嗎？漫長而痛苦的未來，也對邁阿密社區鄰里形成了「慢動作凌遲」的集體傷痛。

屋齡40年的張伯倫塔南棟大廈，位於佛羅里達州邁阿密市東北海濱的瑟夫塞德（Surside），是當地知名的「海景第一排」大廈式公寓，在地方上是頗為知名、吸引頗多外籍人士定居的中上社區。

然而在6月24日清晨1點22分左右，張伯倫塔南棟大廈卻在無風無雨的平靜黑夜中，突然無端「巨響倒塌」——根據監視器畫面的紀錄，張伯倫塔是從建築中軸開始「往內崩塌」，12個樓層應聲瓦解、垂直崩毀堆疊，只剩下半毀的大廈東側建築還維持形體。現場造成慘烈死傷。

「很不幸地，直到現在為止，我們並沒有發現任何正面跡象。」現場的開挖行動，從週一開...
「很不幸地，直到現在為止，我們並沒有發現任何正面跡象。」現場的開挖行動，從週一開始已取得了突破性進展，除了連續挖出10多具死難者遺體外，挖掘部隊也即將於周三挺進大樓的「主臥室中心區」，因此未來幾天內，現場的確認死者數字，很可能會在短時間內快速暴增。 （路透）

由於事發時間是周中的清晨，滿戶狀態的張伯倫塔內都是逃生無門的酣睡住戶；再加上正逢夏日渡假解封日，濱海觀光區內的住客組成複雜，因此究竟有多少人被壓在南棟瓦礫堆下？直到14天後的現在，瑟夫塞德市府與各級搜救單位都還「沒有辦法100%確認」。

瑟夫塞德市府表示：在各方手動清查與聯絡之後，

「我們確定公寓殘骸內，確認至少有70人還被壓住...但至今仍失聯的總住民數，卻有109人。」

70~109人還在大樓殘骸中的估算，是已扣除救難隊員找回36具遺體的死亡數。因此現場的沈重與痛苦氣氛，至今也仍不斷累積、隨時可能因為挖掘工作的悲劇發現而集體潰堤。

搜救挖掘的工作為何如此緩慢？根據《邁阿密先驅報》的報導說法，這主要是現場殘骸的崩落、12層樓垂直堆疊的危險結構，讓救難人員的開挖隨時都可能遭遇二次崩塌的風險。同時，從6月24日以來，大樓殘骸內就不斷發生火災悶燒的危機場面。因此在救難不得其門而入的狀態下，搜救部隊還得不斷處理火災、小規模坍塌，並要隨時注意西側殘棟大樓的動態，以避免強勁海風、或者是6日正要登陸佛州的「颶風愛莎」外圍環流的雨勢，造成二次崩塌災難。

70~109人還在大樓殘骸中的估算，是已扣除救難隊員找回36具遺體的死亡數。因此...
70~109人還在大樓殘骸中的估算，是已扣除救難隊員找回36具遺體的死亡數。因此現場的沈重與痛苦氣氛，至今也仍不斷累積、隨時可能因為挖掘工作的悲劇發現而集體潰堤。 （美聯社）

儘管在一片絕望中，美國總統拜登上個星期也親赴張伯倫塔慘案現場，除了慰問搜救弟兄的辛勞與撫慰家屬外，拜登也打氣式地強調：「大家不要放棄絕望！我相信瓦礫堆下還有生還者的機率。」但隨著時間分分秒秒的過去，現場的行動指揮官也在周二晚間暗示：搜救行動可能要轉換成善後行動，

「很不幸地，直到現在為止，我們並沒有發現任何正面跡象。」

搜救指揮官的悲觀暗示，一方面是客觀現實，畢竟在兩個星期之後，幾乎不可能有人類能在受困瓦礫中生還；另一方面則是因為現場的開挖行動，從週一開始已取得了突破性進展，除了連續挖出10多具死難者遺體外，挖掘部隊也即將於周三挺進大樓的「主臥室中心區」，因此未來幾天內，現場的確認死者數字，很可能會在短時間內快速暴增。

挖掘效率的加速，主要是因為張伯倫塔南棟「半毀但未倒塌」的西側大樓，已在7月4日晚間爆破拆除。官方一開始的說法，是因為殘棟大樓結構嚴重受損，目前已不可能修復。假若颶風愛莎強襲登陸，恐有突然倒塌、危害搜救行動的風險。

不過在殘棟大樓爆破拆除後，搜救大隊也才得以從結構較易進入的西側，較安全與俐落的進入倒塌大樓的起居空間結構區。但這樣的慢速搜救究竟還要持續多久？假若現時已不可能有人生還的話，現場大型機具有沒有可能做更有效率的清場？破碎的殘骸之中又該如何保持「犯罪調查證據」的完整？牽一髮而動全身的兩難困境，也讓許多逐漸心死的失蹤者家屬極為痛苦。

根據目前情況，光是要證明「設計不當造成倒塌」就已十分困難，後續的賠償與刑事責任，...
根據目前情況，光是要證明「設計不當造成倒塌」就已十分困難，後續的賠償與刑事責任，更可能被被拖入漫長無絕期的無盡訴訟程序。 （美聯社）

搜救的同時還要紀錄證據，主要是因為這起牽扯大量死傷的重大公安事故，目前極難咎責。儘管在大樓出事的兩年前，大樓的公寓管委會曾向住戶們提出「結構損害報告」，認為張伯倫塔長年遭到海蝕、地層下陷與地基進水的綜合性因素，很可能會持續惡化，因此希望住戶們共同分擔1,500萬美金的結構修繕與改正預算——但此一提案最後並沒有如實進行，一路上各方的土木報告，就算曾經提及「大樓損壞問題」，也都沒有任何一份專業評估，曾經提過「張伯倫塔恐會『因此』遭遇『倒塌風險』」。

《路透社》報導認為：張伯倫塔的事故咎責集體訴訟，在案發後24小時內就已多頭立案，但由於建築本身已是興建於1981年的40年老公寓，除了大樓建商、土地開發商、建築師事務所、大樓管委會與各級政府的公安檢查負責單位之外，可能負責的涉案者實在太多又太複雜——就算最後能證明大樓倒塌有「建築設計疏失」，佛羅里達州過往的法律判例，也都有設下過最長15年的責任追訴期。因此光是要證明「設計不當造成倒塌」就已十分困難，後續的賠償與刑事責任，更可能被被拖入漫長無絕期的無盡訴訟程序。

颶風 拜登 公安

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