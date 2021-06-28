我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批巴維理「紅皮藍骨」嗆他聯手淡化選舉舞弊指控

邁阿密樓塌11死 黃金搜救期已過「未放棄找生還者」

邁阿密樓塌11死 黃金搜救期已過「未放棄找生還者」

記者顏伶如╱綜合報導
佛州瑟夫塞德市尚普蘭大廈南棟公寓24日凌晨坍塌以來，罹難居民28日已增到11人，上百居民仍失聯中，救援人員加班全力搜索。(美聯社)
佛州瑟夫塞德市尚普蘭大廈南棟公寓24日凌晨坍塌以來，罹難居民28日已增到11人，上百居民仍失聯中，救援人員加班全力搜索。(美聯社)

佛羅里達州邁阿密海灘(Miami Beach)12層樓海景公寓24日凌晨坍塌以來，尋找生還者的搜救工作邁入第5天。救難人員28日以人龍接力方式，將一桶又一桶的瓦礫清出；大型機械已進駐現場，在一層層遭到擠壓扭曲變型鋼筋水泥堆中清除障礙物，尋找可能在廢墟底下夾縫等候救援的民眾。

座落於邁阿密海灘(Miami Beach)北部瑟夫塞德市(Surfside)的尚普蘭大廈南棟康斗公寓(Champlain Towers South Condo)24日凌晨1時30分左右突然坍塌，死亡人數累計已11人，150多人失蹤。

當地官員28日指出，搜救工作持續進行，並未放棄尋找生還者的努力；不過，美聯社報導指出，自從公寓大樓倒塌數小時的第一時間之後，救難人員再也沒有找到倖存者。

邁阿密-戴德郡(Miami-Dade County)消防局副局長賈德拉(Raide Jadallah)28日在記者會上說明救災工作的困難度指出，搜救人員沒辦法用繩子綁住巨石然後搬走，只要做出行動，瓦礫堆就會出現連鎖反應。

賈德拉說，失蹤民眾家屬27日抵達現場查看搜救行動時，目睹一名救難人員從險象環生的瓦礫堆摔落25呎。

他說，受難者與搜救人員的安全都要考量。

佛州瑟夫塞德市尚普蘭大廈南棟公寓24日凌晨坍塌以來，罹難居民28日已增到11人，...
佛州瑟夫塞德市尚普蘭大廈南棟公寓24日凌晨坍塌以來，罹難居民28日已增到11人，上百居民仍失聯中，來自佛州全州的救援人員加班全力搜索。 (美聯社)

他說，搜救行動需要時間，不可能一夕之間完成，「畢竟這是一棟12層樓的建築物」。

失蹤民眾家屬28日持續在現場守候，聚集坍塌現場附近的一棟房舍門口，望著搜救人員在斷垣殘壁裡挖掘。現場除了消防隊員與搜救犬外，救難專家則透過雷達與聲納探測儀偵測生命跡象。

28日早晨，起重機移除了大片鋼筋水泥塊之後，戴著安全頭盔的30名搜救人員接手，以人力方式透過水桶將瓦礫；殘骸清出。由於現場幾度下起大雨，搜救行動受到影響，所幸稍早之前瓦礫堆中傳出的火勢已被撲滅。

佛州財政廳長兼消防廳長帕卓尼斯(Jimmy Patronis)說，海景大樓坍塌搜救工作，創下佛州史上非颶風災難的最大規模搶救行動。

他說，在瑟夫塞德參加海景大樓搶救行動的人員總數，相當於2018年五級颶風麥可(Hurricane Michael)侵襲佛州12郡造成重大災情時的救災人數總合。

帕卓尼斯說，搜救人員24小時不眠不休，全力搶救，採取12小時輪班制。

佛州瑟夫塞德市尚普蘭大廈南棟公寓24日凌晨坍塌以來，罹難居民28日已增到11人，...
佛州瑟夫塞德市尚普蘭大廈南棟公寓24日凌晨坍塌以來，罹難居民28日已增到11人，上百居民仍失聯中，救援人員加班全力搜索。現場觸目驚心。(美聯社)

佛州 颶風 佛羅里達州

上一則

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

下一則

臉書贏了反壟斷官司 市值應聲漲破1兆元

延伸閱讀

邁阿密塌樓 增至10死151失蹤

邁阿密塌樓 增至10死151失蹤
邁阿密樓塌╱救援進度緩慢 家屬獲准到場卻只能無助遙望

邁阿密樓塌╱救援進度緩慢 家屬獲准到場卻只能無助遙望
邁阿密樓塌╱他回佛州參加葬禮 卻可能成了葬禮主角

邁阿密樓塌╱他回佛州參加葬禮 卻可能成了葬禮主角
邁阿密樓塌╱周邊各地區引以為鑑 公寓全面健檢

邁阿密樓塌╱周邊各地區引以為鑑 公寓全面健檢

熱門新聞

新書「噩夢般場景」爆料說，前總統川普去年感染新冠病毒後病情急轉直下，讓白宮幕僚措手不及。圖為去年10月4日川普在住院期間，坐車到醫院外向支持者揮手。(Getty Images)

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

2021-06-24 23:07
美國佛羅里達州一棟「海景第一排」的濱海12層樓公寓 ，突然無預警從中軸崩塌。圖為空拍圖，紅圈處為倒塌的公寓。（Getty Images）

公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌

2021-06-25 01:21
根據CDC的數據，截至21日，45%的美國人已完整接種新冠疫苗。路透

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

2021-06-21 15:42
全球多國傳出年輕人在接種後出現心肌炎，CDC將就此召開緊急會議。圖為青少年在紐約市打新冠疫苗。(Getty Images)

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

2021-06-23 21:02
防毒軟體公司McAfee創辦人邁克菲23日在巴塞隆納獄中逝世，享壽75歲。（路透）

McAfee創辦人西班牙獄中自殺身亡 剛判引渡回美

2021-06-23 21:38
全美第一的TJ高中公布2025屆新生錄取狀況，亞裔學生仍占多數，但占比從原來的73%降至54%。（記者張筠 / 攝影）

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

2021-06-24 19:02

精彩推薦

超人氣

更多 >
全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女

全統廣場爆搶案 3非裔大漢眾目睽睽下連劫3華女
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
「何不留下來？」女友1句話 讓他逃過邁阿密樓塌意外

「何不留下來？」女友1句話 讓他逃過邁阿密樓塌意外
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲