我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邁阿密公寓樓塌 她電話尖叫「殺人啊」音訊驟斷…

紐約華埠7天零確診 法拉盛合格居民100%打過疫苗

邁阿密公寓樓塌那刻 她電話尖叫「殺人啊」音訊驟斷…

記者胡玉立／綜合報導
在公寓大樓倒塌後失蹤的人員家屬擁抱在一起禱告奇蹟出現、讓受困的家人生還。(Getty Images)
在公寓大樓倒塌後失蹤的人員家屬擁抱在一起禱告奇蹟出現、讓受困的家人生還。(Getty Images)

佛羅里達州瑟夫賽德(Surfside)邁阿密海濱公寓24日凌晨一時半倒塌迄今，至少159 人下落不明，4人確認死亡，隨著搜尋失蹤者工作持續進行，雨水打在斷瓦殘坦上，家屬只能期待「奇蹟」出現；有住戶靠著非凡力量，即使墜落骨折，仍拉著女兒死裡逃生，有家屬談到樓塌之際，至親從公寓陽台打來電話述說大樓即將倒塌「殺人」，隨即杳無音訊。

她9樓掉到5樓 骨折拉女逃出

家住九樓的安潔拉·岡薩雷斯 (Angela Gonzalez) 和她16歲的女兒德雯 (Devon) ，從九樓跌落到五樓；儘管安潔拉當場骨盆骨折，不知哪裡生出了力量，不但從瓦礫中爬出來，還把女兒德雯拉出來；母女皆被送往醫院治療，但安潔拉的丈夫是159位失蹤者之一。

「她辦到了我很難想像的事。儘管場景如此悲慘，仍想辦法走出生天。」安潔拉的朋友麗莎·梅倫西亞爾 (Lisa Melencial) 在醫院受訪時說，「現在我只想為她和她家人祈禱；希望人人化險為夷。」

現年40歲的卡珊卓．斯特拉頓 (Cassandra Stratton)失蹤；她的姐姐阿什莉·迪恩(Ashley Dean)說，樓塌時，妹妹站在四樓陽台打電話給丈夫、長期擔任民主黨政治顧問的邁克．斯特拉頓(Michael Stratton)，「她尖叫血腥謀殺後，就沒了音訊。」

迪恩表示，妹妹在電話中說，她正看著泳池塌陷、感覺到震動，不一會兒就斷訊了；斯特拉頓夫婦2015年結婚。斯特拉頓指妻子打電話給他，就是因為她看到大樓即將崩塌。

迪恩說，妹妹在大樓倒塌前幾天「就知道出了問題」，她向家人抱怨說，自己看到大樓進水，並擔心重型設備被抬到屋頂進行維修。

迪恩說，妹妹是模特兒兼瑜伽教練，喜歡大海，常在瑟夫賽德和紐約市公寓兩地往返居住，她有「藍色的大眼睛，美麗的長髮，漂亮的腳趾，漂亮的腿，絕對完美。」

迪恩強忍淚水，指著妹妹住過的公寓說，看著岸邊倒塌的瓦礫堆，她很難再抱持希望，「我很想抱著希望，但我是個講究現實的人，不想執著於虛無的夢幻。」

邁克·斯特拉頓發表聲明感謝為妻子祈禱的人，他也感謝救援人員「在難以想像的條件下全天候工作，設法將她和其他人帶回家。」

來參加喪禮 猶太家庭身陷瓦礫

與此同時，159位失蹤者中，有六位來自波多黎各，其中包括前來邁阿密參加朋友父親葬禮的克萊曼(Kleinman)兄弟一家四口人。

克萊曼家族友人賈桂琳·格拉戈 (Jacqueline Glago) 說，他們屬於猶太人社區，關係密切，「沒有聽到他們的任何消息，我們都很絕望。」當地猶太社區在此艱難時刻一起祈禱，人人都希望「出現奇蹟」。

邁阿密海濱公寓大樓倒塌後的第二天，救援單位使用多種重型機械進行搜尋，目前仍有15...
邁阿密海濱公寓大樓倒塌後的第二天，救援單位使用多種重型機械進行搜尋，目前仍有159人失聯。(Getty Images)

失蹤者中，還有一對年逾80歲的夫婦；北邁阿密海灘專員斯穆克勒(Fortuna Smukler)表示，她24日上午得知公寓大樓倒塌事件，頓時想起兒時玩伴的父母都是大樓住戶，他們至今仍身陷瓦礫中，因他們行動不太方便，可能凶多吉少。

斯穆克勒說，她與老夫婦的女兒聯繫，「她們心痛如絞，事到如今，我們只盼奇蹟出現。」

猶太 紐約市 民主黨

上一則

紐約華埠7天零確診 法拉盛合格居民100%打過疫苗

下一則

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

延伸閱讀

佛州塌樓首位罹難者 確認非台裔

佛州塌樓首位罹難者 確認非台裔
佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
拜登指示FEMA協助佛州海景公寓坍塌救災

拜登指示FEMA協助佛州海景公寓坍塌救災

熱門新聞

新書「噩夢般場景」爆料說，前總統川普去年感染新冠病毒後病情急轉直下，讓白宮幕僚措手不及。圖為去年10月4日川普在住院期間，坐車到醫院外向支持者揮手。(Getty Images)

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

2021-06-24 23:07
美國金融大亨、海曼資本的創辦人巴斯（Kyle Bass）19日晚間在推特上發布了一張照片，照片中他穿著一件將中國標註為「西台灣」（WEST TAIWAN）的T恤。（取材自推特）

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

2021-06-20 13:20
根據CDC的數據，截至21日，45%的美國人已完整接種新冠疫苗。路透

美國新增病例Delta病毒激增至31% 秋季疫情恐再起

2021-06-21 15:42
全球多國傳出年輕人在接種後出現心肌炎，CDC將就此召開緊急會議。圖為青少年在紐約市打新冠疫苗。(Getty Images)

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

2021-06-23 21:02
美國佛羅里達州一棟「海景第一排」的濱海12層樓公寓 ，突然無預警從中軸崩塌。圖為空拍圖，紅圈處為倒塌的公寓。（Getty Images）

公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌

2021-06-25 01:21
研究指出，Delta的傳染力比英國變種病毒Alpha高約60%。圖為美國加州15日解除防疫警戒，加州人打了疫苗外出還是願意戴口罩。（中央社）

Delta變種多恐怖？CDC：恐成美主流 WHO：將攻占全球

2021-06-18 22:01

精彩推薦

超人氣

更多 >
公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌

公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗