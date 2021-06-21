科羅拉多州首廢「優先權法」 允地方自訂攜槍法規

科羅拉多州 新州法允許地方政府自訂攜槍法規，各市首長希望重申，嚴禁販售與持有屢次在大規模槍擊 案使用的AR-15等各類型攻擊步槍。

州長波利斯(Jared Polis)19日簽署法案，使科州成為第一個廢除「優先權法」(pre-emption law)的州。優先權法禁止或取消地方政府控管持有和攜帶武器的權限，根據全國步槍協會(NRA)，過去科州為全美45個禁止各城市自行實施槍枝規範的州。

早在3月，圓石郡(Boulder County)地方法官擋下各城市實施禁令，嚴禁販售與持有攻擊型武器和高容量彈夾。但十天後隨即爆發超市槍擊案造成十人喪生，掀起州內廢止優先權法的聲浪。

圓石市市長韋弗(Sam Weaver)表示：「理論上如果沒有這些槍枝規範，你能隨意購買攻擊武器，直接過馬路朝學生開槍；所以我們希望能用規範，阻止這些輕率的槍擊行為。」

在其他州，最多是消減優先權法律的效力，還未有其他地區如同科州大動作直接將法律廢除。波利斯在簽署法案時表示，力挺地方政府各自限制槍枝。他說：「法案將允許城市在符合憲法第二修正案的前提下進行限制。」新的法案將允許地方政府的限槍規範，比州政府的規定更為嚴格。

選區包括圓石市在內的民主黨 籍州參議會多數黨領袖芬伯格(Steve Fenberg)，表示他過去從未聽聞優先權法，直到圓石市要制訂規範限制攻擊性武器，卻被法官擋下。他說：「我看到社區動盪不安，卻無法通過法律保護人民的安全。」

韋弗表示，他期望其他城市也能通過相關限槍法律，「我們希望的是，不能仰賴單一個城市阻止槍擊，而是許多城市一同努力。」

儘管如此，擁槍團體「洛磯山持槍者」(Rocky Mountain Gun Owners)主席布朗(Dudley Brown)表示，在同一個州的不同城市，卻有不一致的槍枝管制法令，對持槍人造成不便。