員警擅用警方資料庫搜車牌 高院裁定：不違法

最高法院3日以六票對三票裁定，喬治亞州員警范布倫擅自使用警方資料庫搜尋民眾車牌號碼，並未觸犯打擊網路電腦犯罪的聯邦法律。(美聯社)

最高法院3日以六票對三票裁定，喬治亞州警員范布倫(Nathan Van Buren)擅自使用警方資料庫搜尋民眾車牌號碼，雖然搜尋目的與公務無關，但未觸犯打擊網路電腦犯罪的聯邦法律。

范布倫在第三方人士付費請託下，使用警方資料庫搜尋車牌號碼；他後來遭聯邦政府 指控違反「電腦詐欺及濫用法」(Computer Fraud and Abuse Act，CFAA)；委託范布倫搜尋車牌號碼的第三方人士實際身分為聯邦調查局(FBI)線民。

由保守派大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)撰寫的意見書指出，最高法院裁定范布倫並未違背「電腦詐欺及濫用法」，因為法律條文並未規定「對於能夠合法取得資訊若存有不當動機」即構成犯罪。

巴瑞特寫道，如果根據聯邦政府對這項法律的擴大解釋，許多使用電腦的一般活動都將因此面臨刑事處罰，「就連在公務電腦上查看私人電郵或瀏覽新聞，都可能視同犯罪」。

德州大學法學院(University of Texas School of Law)教授瓦拉德克(Steve Vladeck)分析，最高法院判例將讓企業及政府機關對使用資料庫系統訂定更加詳盡的規範，不只規定哪些人能夠使用資料庫，還要規定使用資料庫的目的，以及哪些目的是不允許的。

瓦拉德克，對於不當使用資料庫、但擁有合法使用資料庫權限的當事人來說，最高法院判例將讓主管機關較難祭出懲處。

加入主要意見決的還有布萊爾(Stephen Breyer)、索尼婭·薩托馬友(Sonia Sotomayor)、艾莉娜‧凱根(Elena Kagan)、戈薩奇(Neil Gorsuch)、卡瓦諾(Brett Kavanaugh)五位大法官；大法官湯瑪士(Clarence Thomas)、艾里托(Samuel Alito)、首席大法官羅伯茲(John Roberts)則持不同意見。

湯瑪士在不同意見書中比喻寫道，范布倫就像代客泊車的工作人員，「雖然獲得授權幫忙停車，卻不能把車子開出去兜風」；湯瑪士指出，范布倫擁有權限可使用車牌搜尋資料庫，但應只能用於「執法目的」。