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結婚2天後 佛州女捐腎給丈夫已離婚20年前妻

編譯潘勛╱綜合1日電
佛州59歲女子黛比‧尼爾—史崔克蘭(前左)與現任丈夫吉姆‧梅斯(前右)結婚兩天後，把自己一枚腎臟捐給丈夫前妻麥琳‧梅斯(後)。(美聯社)
佛州59歲女子黛比‧尼爾—史崔克蘭(前左)與現任丈夫吉姆‧梅斯(前右)結婚兩天後，把自己一枚腎臟捐給丈夫前妻麥琳‧梅斯(後)。(美聯社)

據說男人的前、現任妻子是冰炭不能相容的，但佛州59歲女子黛比‧尼爾-史崔克蘭(Debby Neal-Strickland)卻在與現任丈夫吉姆‧梅斯(Jim Merthe)結婚的兩天後，把自己一枚腎臟捐給丈夫前妻麥琳‧梅斯(Mylaen Merthe)，兩人目前關係之好如同姊妹，見證愛與悲憫真能戰勝妒嫉分裂。

美聯社報導，59歲的麥琳長久以來苦於腎臟有疾，直到去年，腎臟病已讓她臉色發青，眼袋暗黝，上班整日無精打采，去年11月就醫時，腎功能只剩8%。麥琳的兄弟本擬捐腎給她，但器官不能相容，於是黛比自願捐贈。

吉姆與麥琳離婚近20年，但兩人相處還不錯，共同撫養兩名子女，就算吉姆10年前開始與黛比相戀也一樣；兩女認識彼此，家庭聚會上也算友善，但關係不算特別親密。

但黛比後來曉得，麥琳的女兒已懷孕，丈夫的前妻快為人祖母了；想到麥琳不能活著見到孫女，「我無法不做點什麼，很幸運，我的腎臟與麥琳相容，於是決定捐腎」。

黛比通過起初的血型及組織匹配檢查，再做更多測驗，另一方面，麥琳則把心思放在未來能當祖母，振作活下去的希望。麥琳表示，黛比曉得「我只要一顆腎，而她捐腎時心甘情願。」

腎臟相容檢查進行兩個月，又因新冠疫情延擱，腎臟移植終於安排在去年11月24日進行，也就是吉姆與黛比結婚兩天之後。移植手術做得很成功，當時還在新冠隔離期，院內防疫限制很嚴格，但院方最後容許兩女見面，吉姆推著黛比坐的輪椅去見前妻，兩女相見時不禁喜極而泣。

黛比當時已瞧見自己捐腎後，麥琳氣色大為改變，黑眼圈消失了，「她看來神采奕奕，重拾生機。」

如今麥琳因黛比捐腎，兩人情同姊妹；麥琳搬去跟女兒、女婿同住，接連看到兩個外孫出生；兩個家庭打算今年夏天到喬治亞州雷奔湖(Lake Rabun)辦家族旅遊；麥琳說，「世界最該重視的就是家族，大家相依互助。黛比救了我一命」。

佛州 疫情 喬治亞州

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