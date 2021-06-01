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疫情爆發 美墨邊界美國公民挾帶毒品增多

編譯周芳苑╱綜合31日電
新冠疫情爆發以來，越來越多美國公民在美墨邊境通行限制下載運毐品而被捕。圖為來自墨西哥的車輛準備進入加州卡利西哥。(美聯社)
新冠疫情爆發以來，越來越多美國公民在美墨邊境通行限制下載運毐品而被捕。圖為來自墨西哥的車輛準備進入加州卡利西哥。(美聯社)

新冠疫情爆發以來，越來越多美國公民在美墨邊境通行限制下載運毐品而被捕。

美國南部邊境一年多來關閉非必要通行，限制陸路入境美國的外國人數量，至少展延到6月21日，但墨西哥允許多數美國人輕鬆步行或開車越境。

執法官員和毒品走私專家說，美墨實施邊境規則、以及執法不力助長更多美國人參與毒品走私；墨西哥販毐者早已長期招募美國人從事這項工作。

聯邦海關與邊境保護局2月展示在美墨邊界查獲的毒品。(美聯社)
聯邦海關與邊境保護局2月展示在美墨邊界查獲的毒品。(美聯社)

聯邦海關與邊境保護局(CBP)數據顯示，2020年10月至今年3月31日，美國人駕車走私毒品而被捕的頻率是墨西哥人近七倍，2018、2019年，美國人被捕頻率僅約墨西哥人的兩倍。

據悉，邊境巡邏隊和CBP人員對美國公民審查通常較鬆，助長雇用美國人走私毐品；2020年10月至今年5月，CBP從南部入境車輛緝獲近9萬2000磅毒品。

截至3月下旬，美國公民通過檢查站而被捕的駕車毒品走私約2400次， 墨西哥公民被捕僅361次。墨西哥人走私毒品入境被捕通常僅次於美國人。

隨身帶毒品走私而被捕的美國人也增加，2021年前四個月共505人在南部檢查站被捕，其他國家公民僅35人。

疫情前，美國與他國公民毐品走私被捕差距較小；美墨公民近幾年跨境駕車走私毒品被捕人數也不像今年這樣相差懸殊。

美國運毐者通常執行一次性任務，每次運一批毐品並根據數量計酬，一次付清。

休士頓24歲女子雅茲瑞‧巴爾博薩(Yatziri Barboza)曾駕車運毐，她在德州拉雷多入境，近127磅液態甲基安非他命被隱藏在油箱內，打算把貨品送到休斯頓秘密地點，換取1萬元。23歲男子門多薩(Mike Mendoza)也來自休士頓，2月駕車過境被捕，132磅甲基安非他命被藏在輪胎裡，毒品市價約36萬元，原本可獲數千元酬勞。

美國公民 毒品 墨西哥

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