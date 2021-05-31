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田州小飛機墜湖 7人罹難 電視劇「泰山」喬賴拉身亡

編譯潘勛／綜合30日電
一架西斯納小飛機29日墜毀於田納西州珀西普里斯特湖中，機上七人據信均已罹難。圖為救難小艇在湖中搜尋。(美聯社)
一架西斯納小飛機29日墜毀於田納西州珀西普里斯特湖中，機上七人據信均已罹難。圖為救難小艇在湖中搜尋。(美聯社)

田納西州警方30日表示，一架西斯納(Cessna) C501型小飛機29日墜毀於士麥拿(Smyrna)附近的珀西普里斯特湖(Percy Priest Lake)，機上七人均已罹難，包括1990年代擔綱飾演「泰山」電視劇集的男星喬賴拉(Joe Lara)，搜救人員仍在找尋喪生者遺體。

拉瑟福郡(Rutherford County)消防局長英格爾(John Ingle)指出，搜救行動30日仍在進行，目標鎖定湖面半哩寬的飛機殘骸散布區。

士麥拿市位在納什維市東南約20哩；而珀西普里斯特湖是為「珀西普里斯特水壩」(J. Percy Priest Dam)興建的蓄水庫，也是當地泛舟、釣魚的名勝地點。英格爾表示，潛水搜救隊下水打撈中，強烈敦促民用船隻遠離官方的治安船舶。

聯邦航空管理局(FAA)指出，該小飛機29日由士麥拿拉瑟福郡機場起飛，飛往棕櫚灘國際機場，但在起飛後幾分鐘便失事墜毀。

據悉，罹難七人都無合法駕駛執照可當那架機齡39年的西斯納小飛機的機師。按失事前姓名不詳的機師與管制塔即時通訊錄音檔，飛機當時發生機件故障。

當局已公布遇難者姓名，分別為喬賴拉(William Lara)及關‧賴拉(Gwen Lara)夫婦、哈那(Brandon Hannah)、大衛‧馬丁(David Martin)及珍妮佛‧馬丁(Jennifer Martin)夫婦、強納森‧華特斯(Jonathan Walters)及潔西卡‧華特斯(Jessica Walters)夫婦。哈那是賴拉夫婦的女婿。

喬賴拉生長於聖地牙哥市，1989年在哥倫比亞廣播公司(CBS)製作的電視劇集「曼哈頓的泰山」(Tarzan in Manhattan)擔綱飾演傳奇森林英雄泰山，另在1996年到1997年短命的後續劇集「泰山：史詩之旅」(Tarzan: The Epic Adventures)演出同一角色。喬賴拉得年58。

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