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喜劇「愛之船」船長90歲去世

記者胡玉立／綜合報導
在知名影集「愛之船」中扮演船長的男星蓋文·麥克勞德(右三)29日逝世，享壽90歲。圖為該影集主要角色1983年5月30日在北京附近的長城合影。(美聯社)
在知名影集「愛之船」中扮演船長的男星蓋文·麥克勞德(右三)29日逝世，享壽90歲。圖為該影集主要角色1983年5月30日在北京附近的長城合影。(美聯社)

因演出浪漫喜劇影集「愛之船」(The Love Boat)船長角色而享譽盛名的資深演員蓋文·麥克勞德 (Gavin MacLeod)，29日因健康欠佳過世，享壽90歲。

麥克勞德接連在情境喜劇「一代電視女強人」 (The Mary Tyler Moore Show，1970-1977)以及「愛之船」(1977-1986)扮演要角，他的大光頭和溫暖笑容，深受影迷喜愛。但在這兩部家喻戶曉的長青影集播出前，他已在數十部電視節目和幾部電影露臉十多年。

在「一代電視女強人」中，他飾演一名愛說俏皮話的電視新聞撰稿人；之後，他接演浪漫愛情喜劇「愛之船」船長史杜賓(Captain Stubing)，這部影集總計播出11季，許多知名演員都「登過船」，並在劇中陷入熱戀。

「愛之船」曾改拍成幾部電影，其中兩部仍由麥克勞德掌舵；他還因扮演船長，獲聘為公主郵輪公司(Princess Cruise Lines)的電視代言人。

麥克勞德2013年曾對「洛杉磯時報」(Los Angeles Times)說，「電視評論家討厭『愛之船』，稱它為沒腦袋的電視劇，但我們成了親善大使。」

麥克勞德在銀幕上性格輕鬆愉快，其實與他私人生活形成鮮明對比，他在2013年的回憶錄「船長報告」(This Is Your Captain Speaking)中承認，曾在1960年代和70年代酗酒，而且年輕時就頭髮脫落，讓他很難找到演員工作。

他寫道：「我找遍全鎮想請人當我的經紀人，但沒人願意替一個光頭年輕人做代表。於是我為自己買了頂假髮，運氣很快就改觀了。」到了中年，他就不需要戴假髮了。

麥克勞德本名是艾倫·西(Allan See)，藝名蓋文取自法國電影，姓「麥克勞德」則是紀念他在紐約綺色佳學院(Ithaca College)的戲劇老師，後者鼓勵他從事演藝事業。

麥克勞德與第一任妻子瓊·魯特維克(Joan Rootvik)育有四個孩子，兩人於1972年離婚；麥克勞德的父親酗酒成癮，他自己也因有飲酒問題，與第二位妻子帕蒂·斯蒂爾(Patti Steele)離婚，但戒酒後，他於1985年與斯蒂爾復合再婚，夫妻倆後來還主持基督教廣播節目，名為「重返航道：婚姻牧師」。

在知名影集「愛之船」中扮演船長的男星蓋文·麥克勞德29日逝世，享壽90歲。圖為他...
在知名影集「愛之船」中扮演船長的男星蓋文·麥克勞德29日逝世，享壽90歲。圖為他2018年7月31日在加州出席活動。(美聯社)

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