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「十代蟬」進攻後院 專家：富含蛋白質，可以當點心

記者顏伶如／綜合報導
今夏將在美東地區民眾住家後院可能出現蟬隻大軍，專家建議，不妨抓蟬來當點心。圖為蟬蛹點綴巧克力餅乾。(美聯社)
今夏將在美東地區民眾住家後院可能出現蟬隻大軍，專家建議，不妨抓蟬來當點心。圖為蟬蛹點綴巧克力餅乾。(美聯社)

數以兆計在地底蟄伏已17年的「布魯德十代蟬」(Brood X cicada)，紛紛在美東地區脫殼而出，民眾住家後院可能出現蟬隻大軍；專家指出，民眾不妨考慮抓蟬來當點心。

蟬富含蛋白質，無麩質(gluten-free)，低脂且碳水化合物含量低，除美洲原住民外，目前全球許多國家都有民眾把蟬當食物。

被媒體喻為「昆蟲廚師」(Bug Chef)的「吃昆蟲食譜」(Eat-a-Bug Cookbook)作者葛登(David George Gordon)說：「我們真的必須克服排斥昆蟲的心態，在我們的文化裡，許多民眾這種想法非常強烈，而且根深蒂固。」

葛登說，你可以把昆蟲拿來炒，或者加進麵團裡做成麵包，例如做成香蕉麵包，或者搗碎做成麵糊之後拿來炸，「這種吃法是我最喜歡的」。

科學家指出，東部從印第安納州到喬治亞州紐約州等15個州，今夏將有十代蟬出沒。

某些民眾把蟬當做點心料理時，會把翅膀、雙腳拔除，降低咀嚼時的硬脆口感。不過，葛登說，民眾若想試試在家抓蟬做點心，可以當蟬仍在蛹內時就拾起，這時蟬身尚未硬化，口感較軟，有彈牙感，吃起來像軟殼蟹。

至於烹煮前的處理，葛登則說，會把蟬放進冷凍庫，以人道方式讓蟬死去。解凍之後的蟬，可以加在披薩餅上，如同在披薩餅放上蕃茄乾一樣。他也說，凡是用得上蝦的食譜，都能用蟬做為替代。

葛登表示，很多民眾無法跨越心理障礙，不敢在看到昆蟲之後張口吃掉，因此可以做成日式料理天婦羅(tempura)麵糊，或選擇看不出來昆蟲模樣的處理方式。

至於蟬吃起來像什麼，葛登形容，有點像蘆筍。馬里蘭大學昆蟲專家拉普(Mike Raupp)則說，蟬吃起來有種像奶油的口感，「很微妙，帶有堅果味道，可能來自潛伏於地底時靠樹根為生所吸取的丹寧酸(tannins)」。

食譜 紐約州 喬治亞州

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