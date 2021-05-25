女生乳溝修很大 佛州高中擅自P畢冊圖片挨轟

佛羅里達州聖約翰斯郡巴特拉姆高中傳出，校方未經同意將畢業紀念冊中多達80位女學生的照片修圖，使其衣著變得更為保守卻非常不自然，引發眾多學生及家長不滿。(取材自推特)

佛羅里達州 聖約翰斯郡(St. Johns County)的巴特拉姆高中(Bartram Trail High School)，傳出校方未經同意將畢業紀念冊中多達80位女學生的照片修圖，使其衣著變得更為保守，卻非常不自然，引發眾多學生及家長不滿。

該校學生及家長向媒體透露，上周他們花了100元購買畢業紀念冊，但裡面的照片卻讓他們震驚，而且相當尷尬。

當地地區學校向「聖奧古斯丁紀錄報」(The St. Augustine Record)和電視台News4Jax表示，決定將照片修圖的是負責畢業紀念冊的協調員兼該校老師，他們認為這些女學生的衣著違反校方的服裝規定，例如有的露出了乳溝。

該校官方網站也聲明，畢業紀念冊內所有照片都必須符合校規，否則可能會被「稍做修改」。

巴特拉姆高中因此招來許多批評，還有人指控紀念冊中有些男學生只穿著泳褲，卻都沒有被修圖。

今年初曾有新聞報導，巴特拉姆高中數十名女學生因違反校方服裝儀容規定被趕出教室；還有女學生被要求在校內必須將運動衫的拉鍊拉到全開，但衣服下的運動內衣和背心露出來後卻又被認為是違反校規。

為此有學生在網路上發起請願活動，稱該校的服裝儀容規定對女性學生不公平，而且很顯然地「使年輕女學生被性徵化」；此外，這些被告知服裝儀容不合格的女生甚至被指「容易使其他男同學分心」。

近幾年來國內有些學生和組織開始聯合倡議，向校方呼籲改革服裝儀容規定；他們指控校方刻意營造一個環境讓女學生為她們的身體感到羞恥，而且對同年紀男學生的教育 似乎有所偏頗。

儘管目前校方同意退款，但也要求學生們必須先將紀念冊交回；此舉讓家長們震怒，並稱一切並非金錢考量。