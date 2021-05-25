賭客回流 大西洋城賭場Q1獲利近億 業績去年同期3倍多

大西洋城賭場今年第一季總營業利潤猛增至9500萬元，是去年同期的三倍多。(美聯社)

大西洋城賭場今年第一季總營業利潤 猛增至9500萬元，是去年同期的三倍多；去年3月下旬因疫情 爆發，生意盡失，今年客流回歸，業績回升，賭場業已見復甦。

新澤西州 博彩管理局24日公布數據，旗下九家賭場有八家獲利增長，僅百利(Bally)虧損；「總營業利潤」(gross operating profit)是未扣除利息、稅、折舊和其他費用的總收益，為大西洋城公認的標準。

新澤西賭場管理委員會(New Jersey Casino Control Commission)主席普勞西斯(James Plousis)說，去年第一季末因疫情而關閉，今年與去年同期難以客觀比較，他選擇與2019年第一季相比，若依此相較，成長11%。

普勞西斯說，線上賭博盛行及安全防疫吸引顧客回籠，挹注成長力道，上周解除容量限制，今夏更可望強勁復甦。

業績領先的波哥大(Borgata)第一季獲利較去年同期增加28%以上；熱帶(Tropicana)增長近128%；哈拉(Harrah's )大增224%。

有些賭場業者轉虧為盈，包括硬石(Hard Rock)、 凱撒(Caesars)和海洋賭場度假村(Ocean Casino Resort)等。

金磚(Golden Nugget)今年第一季較去年同期增長406%以上；巴利第一季虧損近650萬元，去年在前任所有人經營下虧損800萬元。

以線上賭博來看，金磚第一季獲利較去年同期成長近24%；凱撒成長近20%；Resorts Digital成長逾59%。

大西洋城數據與全美賭場數據吻合，顯示賭場業正從疫情衝擊中復甦。本月初，美國博彩協會(American Gaming Association)公布，全美商業賭場第一季營收超過111億元。 與史上表現最佳的2019年第三季相符。