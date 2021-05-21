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被害人家屬求情沒用 德州處決死刑犯 現場無媒體見證

編譯林育正／綜合20日電
20年前用球棒打死親戚的德州死刑犯瓊斯，19日晚間藉由藥物注射伏法。(美聯社)
20年前用球棒打死親戚的德州死刑犯瓊斯，19日晚間藉由藥物注射伏法。(美聯社)

20年前用球棒打死親戚，德州一名死刑犯在19日晚間，藉由藥物注射伏法。

瓊斯(Quintin Jones)在1999年9月，因向83歲的親戚貝斯娜.布萊恩(Berthena Bryant)借錢遭拒絕，在她福和市(Fort Worth)的家中使用球棒將她打死，並取走30元買毒品。雖然過去家人曾為他求情，但瓊斯仍在亨茲市(Huntsville)州立監獄伏法。

瓊斯成為德州1982年恢復死刑後，第517位接受藥物注射的犯人，卻是第一位伏法現場沒有媒體見證的死囚。

本案中聯邦最高法院拒絕中止瓊斯的死刑，即使布萊恩的家人，包括她的姐妹馬蒂.隆恩(Mattie Long)也公開表示不希望瓊斯遭處決。

隆恩曾致函德州特赦委員會寫道：「我跟貝斯非常親近，她的死讓我感到非常傷痛。但儘管如此，上帝憐憫世人，但沒人能讓她死而復生。因此我來函請求放他一條生路。」

不過委員會拒絕隆恩的訴求，德州州長艾伯特(Greg Abbott)拒絕延遲執行死刑；瓊斯的律師19日對委員會提起民事訴訟，控訴本案與先前被特赦的惠特克(Thomas Whitaker)一案類似，唯一的差異是瓊斯為非裔，惠特克為白人；不過訴訟最後遭到地方法官小漢克斯(George C. Hanks Jr.)撤銷。

起訴瓊斯的特倫郡(Tarrant County)地區助理刑事檢察官海倫娜.福克納(Helena Faulkner)表示，並非所有布萊恩的家人，都反對死刑。

瓊斯也曾要求將死刑改判為無期徒刑，表示他與20歲時犯下殺人案的自己，早已不是同一個人，並且表達無比的悔意，有意尋求贖罪的機會。

紐約時報發布的一段影片中，瓊斯也曾向艾伯特要求特赦，承諾在監牢度過的餘生，將使自己與他人成為更好的人；不過法院文件指出，瓊斯過去也曾攻擊老師，並且涉入兩起謀殺案，因此遭判死刑。

德州 紐約時報 監獄

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