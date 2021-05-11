我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美3274萬人確診 34.8%民眾完成接種

數位俠盜自白？「黑暗面」駭翻美油管 竟發聲明認了

哀傷母親節 全美上周末10起槍擊案17死33傷

編譯洪毅╱綜合10日電
母親節周末美國不平靜，至少發生十宗大規模槍擊案，造成17人死亡、33人受傷。圖為紐約時報廣場8日下午就有三人在街上遭槍擊受傷，其中包括一名四歲女童。(美聯社)
母親節周末美國不平靜，至少發生十宗大規模槍擊案，造成17人死亡、33人受傷。圖為紐約時報廣場8日下午就有三人在街上遭槍擊受傷，其中包括一名四歲女童。(美聯社)

科羅拉多州科羅拉多泉市(Colorado Springs)9日生日派對槍擊案造成七死慘劇並非孤例；「有線電視新聞網」(CNN)報導，就在母親節的周末(8日、9日)，從西岸到東岸，全美發生超過十宗大規模槍擊案，至少造成17人死亡、33人受傷。

CNN對大規模槍擊案的定義是不包括犯嫌在內，造成四人以上受傷或死亡的槍擊案；而上周末全國大規模槍擊案，發生地東起新澤西州紐瓦克、賓州費城及馬里蘭州巴爾的摩近郊，西至洛杉磯、北至密爾瓦基、橫跨中部至西南部的聖路易近郊、科羅拉多泉、鳳凰城等地。

加州周末的大規模槍擊案有三起，至少造成三死、九傷，其中洛杉磯一地就有一死、五傷。

紐瓦克的槍擊案造成四人受傷，警方正向外界尋求線索；密爾瓦基的槍擊案造成四人受傷，檢方目前亦在偵辦中。巴爾的摩近郊伍德勞恩(Woodlawn)則是嫌犯精神疑似不穩，在鄰居家放火並開槍，連同嫌犯在內共四死、一傷；

鳳凰城、密州聖路易郡(St. Louis County)及科羅拉多泉的事件都是歡慶活動時發生的慘劇；鳳凰城凱悅酒店造成一死、七傷，警方稱嫌犯可能不只一人；聖路易郡鄰里活動發生的槍擊案造成二死、三傷，目擊者形容此事「瘋狂駭人」；至於科羅拉多泉的事件，警方則稱其悲劇「筆墨難以形容」。

費城的大規模槍擊案造成二死、三傷；不過當地警方表示，周末全市的槍擊案其實共14件，造成七人死亡，此外，今年兇殺案已發生158件，與去年同期相比是急劇增加。

這只是大規模槍擊事件的「冰山一角」；「槍枝暴力檔案」組織(Gun Violence Archive)的資料顯示，周末的72小時間，全國所有槍擊事件造成117人死亡、303人受傷；8日在紐約時報廣場發生的槍案就造成三人受傷，其中包括一名四歲女童。

全國暴力犯罪事件從去年開始就有增長的趨勢；CNN引述的犯罪學家認為，造成此現象的原因包括經濟崩潰，新冠肺炎疫情讓社會網絡斷鏈，以及公眾對警方的不信任等種種因素，所形成的「完美風暴」。

槍擊 費城 洛杉磯

上一則

科羅拉多泉7死槍擊案 兇手為死者之一男友

下一則

貨輪排隊進洛杉磯港維持20艘左右 塞船已超過半年

延伸閱讀

好萊塢地區母親節聚會發生致命槍案 1死3傷 嫌犯在逃

好萊塢地區母親節聚會發生致命槍案 1死3傷 嫌犯在逃
「擁抱媽媽」不少人打完疫苗返鄉探親 母親節終能團聚

「擁抱媽媽」不少人打完疫苗返鄉探親 母親節終能團聚
買披薩慶母親節 打開8片黑漆漆…「焦到看不出口味」

買披薩慶母親節 打開8片黑漆漆…「焦到看不出口味」
母親節餐館生意大好 業主：終於見曙光

母親節餐館生意大好 業主：終於見曙光

熱門新聞

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）與妻子梅琳達蓋茲（Melinda Gates）3日下午在推特宣布離婚，結束27年婚姻。(Getty Images)

比爾蓋茲夫婦宣布離婚 結縭27年建1270億財富

2021-05-03 19:01
美國近期連續發生亞裔遭隨機攻擊事件，日前才傳出有台灣女性在紐約遭鐵槌攻擊，4日又驚傳有2名亞裔老婦在舊金山遭隨機刺殺，目前行兇男子已遭警方逮捕。截自推特

亞裔又遭攻擊…2老婦等公車 突遭「軍刀從背後刺殺」

2021-05-05 21:23
印度爆發第二波疫情，醫院缺氧氣、缺人手問題十分嚴重。Getty Images

世界OnAir／印度疫情炸鍋 台灣女學生第一線直擊

2021-05-04 17:25
美國疾病管制暨預防中心(CDC)疫苗專家梅森尼爾(Nancy Messonnier)7日宣布辭去疾管中心職務。（Getty Images）

最早警告疫情將顛覆美國民眾生活 CDC疫苗專家辭職

2021-05-07 13:23
專家評估美國恐難如願達成「群體免疫」目標，群體免疫門檻現在至少應調整為80%人口具有抵抗力。(美聯社)

群體免疫目標 美國恐難如願

2021-05-03 11:34
拜登總統今天在白宮發表演說時，表示美國支持放棄新冠疫苗的專利保護，激怒製藥大廠。(歐新社)

放棄疫苗專利？美藥廠生氣：供應鏈更弱 讓偽疫苗盛行

2021-05-05 20:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察

一次注射整瓶6劑輝瑞疫苗 義大利女學生留院觀察
44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆

44歲言承旭近況曝光 「0修圖」真實面網全驚呆
德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」

德州老虎悠哉逛大街 男持槍叫牠「回家」
印度疫情蝴蝶效應 一文看懂

印度疫情蝴蝶效應 一文看懂
金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播

金球獎最大危機 阿湯哥退還3獎座 NBC放話明年不轉播