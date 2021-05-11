哀傷母親節 全美上周末10起槍擊案17死33傷

母親節周末美國不平靜，至少發生十宗大規模槍擊案，造成17人死亡、33人受傷。圖為紐約時報廣場8日下午就有三人在街上遭槍擊受傷，其中包括一名四歲女童。(美聯社)

科羅拉多州科羅拉多泉市(Colorado Springs)9日生日派對槍擊 案造成七死慘劇並非孤例；「有線電視新聞網」(CNN)報導，就在母親節的周末(8日、9日)，從西岸到東岸，全美發生超過十宗大規模槍擊案，至少造成17人死亡、33人受傷。

CNN對大規模槍擊案的定義是不包括犯嫌在內，造成四人以上受傷或死亡的槍擊案；而上周末全國大規模槍擊案，發生地東起新澤西州紐瓦克、賓州費城 及馬里蘭州巴爾的摩近郊，西至洛杉磯 、北至密爾瓦基、橫跨中部至西南部的聖路易近郊、科羅拉多泉、鳳凰城等地。

加州周末的大規模槍擊案有三起，至少造成三死、九傷，其中洛杉磯一地就有一死、五傷。

紐瓦克的槍擊案造成四人受傷，警方正向外界尋求線索；密爾瓦基的槍擊案造成四人受傷，檢方目前亦在偵辦中。巴爾的摩近郊伍德勞恩(Woodlawn)則是嫌犯精神疑似不穩，在鄰居家放火並開槍，連同嫌犯在內共四死、一傷；

鳳凰城、密州聖路易郡(St. Louis County)及科羅拉多泉的事件都是歡慶活動時發生的慘劇；鳳凰城凱悅酒店造成一死、七傷，警方稱嫌犯可能不只一人；聖路易郡鄰里活動發生的槍擊案造成二死、三傷，目擊者形容此事「瘋狂駭人」；至於科羅拉多泉的事件，警方則稱其悲劇「筆墨難以形容」。

費城的大規模槍擊案造成二死、三傷；不過當地警方表示，周末全市的槍擊案其實共14件，造成七人死亡，此外，今年兇殺案已發生158件，與去年同期相比是急劇增加。

這只是大規模槍擊事件的「冰山一角」；「槍枝暴力檔案」組織(Gun Violence Archive)的資料顯示，周末的72小時間，全國所有槍擊事件造成117人死亡、303人受傷；8日在紐約時報廣場發生的槍案就造成三人受傷，其中包括一名四歲女童。

全國暴力犯罪事件從去年開始就有增長的趨勢；CNN引述的犯罪學家認為，造成此現象的原因包括經濟崩潰，新冠肺炎疫情讓社會網絡斷鏈，以及公眾對警方的不信任等種種因素，所形成的「完美風暴」。