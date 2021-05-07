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幫獄中女友刪微信滅證 華男電話露餡恐被囚20年

記者牟蘭／紐約報導
一名報住紐約的華裔男子，涉嫌幫助涉嫌國際人口販運的華裔女友刪除其微信上的相關證據。（路透）
一名報住紐約的華裔男子，涉嫌幫助涉嫌國際人口販運的華裔女友刪除其微信上的相關證據。（路透）

女友涉嫌人口販運 獄中自殺

一名報住紐約的華裔男子，涉嫌幫助涉嫌國際人口販運的華裔女友刪除其微信上的相關證據；因監獄電話被監聽，這名男子隨即被捕並移送法辦，她的女友於兩個月後在獄中自殺；該男子日前承認竄改證據的罪名，田納西州聯邦法官定於9月15日量刑，他將面臨最高達20年的監禁。

根據田納西州中部聯邦法院5日消息，報住在紐約州的31歲男子張旭(Xu Zhang，姓名皆音譯)於2019年9月在大陪審團裁定是否起訴一起國際人口販運的被告時，他涉嫌在庭外協助他的中國籍女友邢高(Gao Xing)，毀壞並隱藏證據，後以相關罪名被檢方起訴。

刪除女友微信聯繫人與對話

法院資料顯示，張旭於2019年9月6日前往田納西州的拘留所，探望因涉嫌一起國際人口販運被拘留的女友邢高；探訪期間，邢高要求張旭聯繫她在中國的母親，並獲得登錄其微信的方式，隨後刪除她微信上所有的聯繫人與對話紀錄。

對話中，邢高告知張旭，若這些信息不刪除，將對自己日後的庭審不利，並要求對方刪除相關信息後，更改她微信上的姓名；邢高於翌日在獄中收到張旭的電話，獲告知已按要求刪除其微信中的聯繫人與對話紀錄，並更改她的微信名字。

因監獄通訊設備都被執法人員監聽，國土安全部(DHS)、國稅局罪案調查科(IRS-Criminal Investigation)與田納西聯邦檢察官辦公室立即介入調查，獲取證據後，隨即逮捕張旭，並以竄改證據罪名將其移送法辦。

同年11月1日，邢高在肯塔基州戴維斯郡(Daviess County)的拘留所(Kentucky Detention Center)內自殺身亡(Committed Suicide)。

張旭4日承認竄改證據的罪名，法官定於9月15日量刑，他將面臨最高20年監禁。

微信 田納西州 紐約州

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