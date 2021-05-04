無薪工作5年 白人經理奴役非裔員工 判賠54.6萬元

餐廳經理艾德華(左，霍利郡監獄照片)強迫奴役患有先天智能障礙的非裔男子史密斯(右，WPDE電視台截圖)長達五年。

南卡羅來納州 康威市(Conway) 一名白人餐廳經理艾德華(Bobby Paul Edwards)因強迫奴役患有先天智能障礙的非裔男子史密斯(Christopher Smith)長達五年，於2019年被判10年有期徒刑，並須賠償積欠史密斯的27萬3000元薪資；但上訴法院於今年4月21日裁決，將艾德華的賠償金加重至54萬6000元。

據「華盛頓郵報 」報導，今年56歲的艾德華在康威市經營一間家族餐廳J&J Cafeteria，自2009年至2014年間使用身體暴力、威脅、恐嚇等手段，脅迫史密斯每周工作超過100小時，且完全未給付薪資。

儘管艾德華在2019年已認罪，但聯邦第四巡迴上訴法院在今年裁定當時的判決有誤，因為根據聯邦勞動法規定，他應賠償積欠薪資的兩倍，即54萬6000元。

法律文件指出：「當雇主未支付(一般或超時)工作的薪資，其支付員工的賠償金應包含逾期造成的損失。」

史密斯自1990年開始在J&J Cafeteria做一些洗碗和清潔打掃的工作，當時他年僅12歲；據稱那時餐廳是由艾德華的親戚經營，他也非常享受在那全職工作的過程，直到艾德華在2009年接手後，一切才變調。

艾德華不僅未支付史密斯薪資，對待他還極其不人道；史密斯的律師表示，艾德華安排史密斯住在一個「次等人類」、「極度不堪」，蟑螂橫行、「嚴重迫害人體健康」的環境。

法庭文件指控艾德華利用史密斯患有輕度認知障礙的弱點，強迫他每周工作逾100小時，不提供薪資和休假時間；此外，「令人髮指的罪狀」還包括將史密斯與家人隔離、恐嚇要將他逮捕，甚至以帶有種族歧視 的字眼辱罵他。

對此史密斯形容，他一直受到如死亡般的威脅，還曾被艾德華用皮帶抽打、被平底鍋重擊多次，最嚴重的是用浸過沸騰油鍋的鐵鉗燙他的脖子。

直到2014年10月，一名女子吉娜·凱恩斯(Geneane Caines)從兒媳處得知她工作的餐廳竟有此事，才向有關單位舉報；事後艾德華被以二級攻擊罪及「企圖奴役他人」等罪名起訴。