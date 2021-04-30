為了青少年不受誘惑 食藥局查禁薄荷菸、加味雪茄

聯邦食品暨藥物管理局29日宣布，即將展開行動，禁止摻加薄荷口味的香菸及一切調味雪茄。(美聯社)

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )29日宣布，即將展開行動，禁止摻加薄荷口味的香菸及一切調味雪茄，此舉預示聯邦當局致力於改善最可能抽薄荷菸人群如非裔 及兒童的健康。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，FDA代理局長珍奈‧伍德考克 (Janet Woodcock)聲明表示，FDA採取這些行動，有助於大大減少年輕人開始抽菸的衝動，增加當前癮君子戒菸的機率，克服有色族裔、低收入 族群及LGBTQ面臨的健康不公平現況，他們最容易抽吸這類菸草製品。

反菸倡議團體援引研究指出，薄荷有麻木效應，從而掩蓋吸菸的危害，叫人更容易開始抽菸，更難戒菸。FDA此舉可望改善香菸癮君子健康，對非裔尤甚，非裔菸民85%抽薄荷菸，相形之下，白人菸民只有30%。

美聯社報導，FDA多次想禁薄荷菸品，但碰到菸草公司、國會議員及不同政治利益抗拒，歷經歐巴馬、川普兩位總統皆未成功。想禁薄荷菸須耗時數年，而且可能面臨菸草公司興訟。

反菸及健康團體2020年夏天興訟，聲稱FDA對2013年聲請禁制薄荷菸的訴願，一直「不合理延擱」，強迫FDA做最後決定。

FDA研擬的方案還將禁止廉價小雪茄摻加薄荷、水果口味；那類菸品在年輕人當中漸受歡迎，非裔青少年尤然；伍德考克表示，研究估計，查禁薄荷菸40年間可防止63萬人因吸菸而喪生，其中三分之一以上是非裔，另預防未來世代吸菸上癮。

2009年法律授權FDA得查禁添加口味的菸品，但在菸草業遊說下，獨獨薄荷菸沒有含括在內；但法律也責令FDA繼續權衡要不要查禁薄荷菸。