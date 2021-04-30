為了青少年不受誘惑 食藥局查禁薄荷菸、加味雪茄
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)29日宣布，即將展開行動，禁止摻加薄荷口味的香菸及一切調味雪茄，此舉預示聯邦當局致力於改善最可能抽薄荷菸人群如非裔及兒童的健康。
國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，FDA代理局長珍奈‧伍德考克 (Janet Woodcock)聲明表示，FDA採取這些行動，有助於大大減少年輕人開始抽菸的衝動，增加當前癮君子戒菸的機率，克服有色族裔、低收入族群及LGBTQ面臨的健康不公平現況，他們最容易抽吸這類菸草製品。
反菸倡議團體援引研究指出，薄荷有麻木效應，從而掩蓋吸菸的危害，叫人更容易開始抽菸，更難戒菸。FDA此舉可望改善香菸癮君子健康，對非裔尤甚，非裔菸民85%抽薄荷菸，相形之下，白人菸民只有30%。
美聯社報導，FDA多次想禁薄荷菸品，但碰到菸草公司、國會議員及不同政治利益抗拒，歷經歐巴馬、川普兩位總統皆未成功。想禁薄荷菸須耗時數年，而且可能面臨菸草公司興訟。
反菸及健康團體2020年夏天興訟，聲稱FDA對2013年聲請禁制薄荷菸的訴願，一直「不合理延擱」，強迫FDA做最後決定。
FDA研擬的方案還將禁止廉價小雪茄摻加薄荷、水果口味；那類菸品在年輕人當中漸受歡迎，非裔青少年尤然；伍德考克表示，研究估計，查禁薄荷菸40年間可防止63萬人因吸菸而喪生，其中三分之一以上是非裔，另預防未來世代吸菸上癮。
2009年法律授權FDA得查禁添加口味的菸品，但在菸草業遊說下，獨獨薄荷菸沒有含括在內；但法律也責令FDA繼續權衡要不要查禁薄荷菸。
上一則
打瞌睡還有理由 克魯茲反批拜登演說太無聊
下一則
FB留言