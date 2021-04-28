北卡非裔男驗屍報告：遭警射5槍 1槍中後腦

北卡州非裔男子布朗21日遭警員擊斃，其家屬聘請獨立驗屍專家檢驗，指出布朗遭警員擊中五槍，一槍命中其後腦致其於死。圖為死者家屬的律師說明驗屍結果。(美聯社)

北卡羅來納州 非裔男子布朗21日遭執勤警員擊斃，其家屬雇請獨立法醫檢驗的報告27日出爐，指出布朗遭警員擊中五槍，一槍命中其後腦致其於死，呼籲警方公布隨身攝像鏡頭紀錄的聲浪升高，法院定在28日聽審是否公開警方攝像，以判斷執法是否過當。

美聯社27日報導，布朗家屬25日聘請獨立驗屍專家檢驗布朗死因，驗屍報告指出，警方開槍，四槍擊 中布朗右臂，一槍命中腦部；北卡州方驗屍報告則尚未出爐。

布朗家屬律師群另公布布朗的死亡證明書，指出死因是「頭部受到子彈擊入」；死亡證明書係當地醫事檢驗員霍爾(Brent Hall)所開，指出布朗係遭人殺害。

北卡州警方21日持搜索令，到布朗伊莉莎白市(Elizabeth City)家中執行毒品 搜索並逮捕布朗。

驗屍報告出爐前，布朗家屬及律師詹特爾‧雪利萊錫特(Chantel Cherry-Lassiter)26日觀看警方隨身攝像機所拍20秒畫面；雪利萊錫特指出，布朗雙手放在車子方向盤，警方卻開槍，視頻顯示布朗想駕車離開，但對警方毫無威脅。

布朗之子卡利爾質疑警方開槍的理由，由驗屍報告得知，乃父想駕車離開，警方竟開槍擊中其後腦；霍爾指出，警方由不明距離開槍，子彈射破布朗顱骨及腦部，但前額沒有穿出孔。

布朗家屬律師克朗普(Ben Crump)表示，槍擊布朗令其喪命；驗屍報告指出，另兩槍擊中希朗右臂穿透其皮膚，另兩槍造成右臂擦傷，但無法判斷警方開槍距離。

這起警方開槍案引發抗議達數日，民眾要求正義及執法透明。

巴斯科坦克郡(Pasquotank County)警長伍騰(Tommy Wooten II)表示，有多名警員開槍，但公布的事件細節有限。州調查廳正調查本槍擊案，七名巴斯科坦克郡警員被勒令暫時停職。