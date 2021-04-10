槍殺2偷車賊 國防部保安落網被控殺人罪
馬里蘭州蒙哥馬利郡7日清晨5時，已下班的國防部保安人員在公寓停車場開槍打死兩名偷車賊案，警方9日逮捕開槍嫌犯迪克森(David Hall Dixon)；警方同時表示，兩名死者在偷車時被迪克森開槍打死，迪克森沒有合法或正當理由開槍。
家住塔克馬公園市(Takoma Park)的迪克森因涉嫌殺害32歲的威廉斯(Dominique Williams)和38歲的強森(James Lionel Johnson)，被控兩項二級殺人罪和兩項魯莽使用手槍重罪。兩名死者都是背部中槍。
迪克森另因毆打一汽車駕駛，被控二級殺人未遂罪。警方表示，該名駕駛不會遭到控罪。
塔克馬公園警察局長德瓦烏(Antonio DeVaul)表示，調查顯示，迪克森一開始向警方說明的整起事件概況，與事實不符。根據警方聲明，警方在案發後接獲報案趕到現場，當時，已下班的迪克森告訴他們，他看到有汽車被人闖入，因此「與那些嫌犯交火」。但德瓦烏表示，「我們已確認涉案的兩名受害者和另一人實際上正在偷車。」
德瓦烏表示，迪克森沒有合法或正當理由開槍殺害威廉斯和強森；「迪克森是另一司法管轄區執法人員，他在此案的身分只是平民，當局不認為他在馬里蘭州擁有任何執法權。」
德瓦烏同時強調，警方不希望人們自行採取行動；「我們希望人民成為我們的眼睛和耳朵，扮演好的證人，而非自行涉入。」
警方表示，這些偷車賊試圖駕車逃逸時，迪克森朝威廉斯和強森開槍，兩人中槍後前往醫院，傷重不治。迪克森9日被捕，保釋聽證訂12日進行。
蒙哥馬利郡郡長艾瑞克(Marc Elrich)8日在記者會上指稱，這起槍擊事件「讓人非常不安」，「你不能因為財產罪而對人開槍，你不能那樣做。就算你是國防部官員，在蒙哥馬利郡也沒有這種權力。」
艾瑞克表示，「看到兩名男子偷車，他是拿起槍而不是拿起手機打電話報警，一想到就讓人很不安。」
上一則
NRA會長為安全 電郵簡訊從不發、海上度假不落地
下一則
FB留言