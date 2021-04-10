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槍殺2偷車賊 國防部保安落網被控殺人罪

記者胡玉立／綜合報導
馬里蘭州塔克馬公園警察局長德瓦烏(圖中)宣布，逮捕在公寓停車場開槍打死兩名偷車賊的休班國防部保安人員迪克森。(塔克馬公園警察局照片 )
馬里蘭州塔克馬公園警察局長德瓦烏(圖中)宣布，逮捕在公寓停車場開槍打死兩名偷車賊的休班國防部保安人員迪克森。(塔克馬公園警察局照片 )

馬里蘭州蒙哥馬利郡7日清晨5時，已下班的國防部保安人員在公寓停車場開槍打死兩名偷車賊案，警方9日逮捕開槍嫌犯迪克森(David Hall Dixon)；警方同時表示，兩名死者在偷車時被迪克森開槍打死，迪克森沒有合法或正當理由開槍。

家住塔克馬公園市(Takoma Park)的迪克森因涉嫌殺害32歲的威廉斯(Dominique Williams)和38歲的強森(James Lionel Johnson)，被控兩項二級殺人罪和兩項魯莽使用手槍重罪。兩名死者都是背部中槍。

迪克森另因毆打一汽車駕駛，被控二級殺人未遂罪。警方表示，該名駕駛不會遭到控罪。

塔克馬公園警察局長德瓦烏(Antonio DeVaul)表示，調查顯示，迪克森一開始向警方說明的整起事件概況，與事實不符。根據警方聲明，警方在案發後接獲報案趕到現場，當時，已下班的迪克森告訴他們，他看到有汽車被人闖入，因此「與那些嫌犯交火」。但德瓦烏表示，「我們已確認涉案的兩名受害者和另一人實際上正在偷車。」

德瓦烏表示，迪克森沒有合法或正當理由開槍殺害威廉斯和強森；「迪克森是另一司法管轄區執法人員，他在此案的身分只是平民，當局不認為他在馬里蘭州擁有任何執法權。」

德瓦烏同時強調，警方不希望人們自行採取行動；「我們希望人民成為我們的眼睛和耳朵，扮演好的證人，而非自行涉入。」

警方表示，這些偷車賊試圖駕車逃逸時，迪克森朝威廉斯和強森開槍，兩人中槍後前往醫院，傷重不治。迪克森9日被捕，保釋聽證訂12日進行。

蒙哥馬利郡郡長艾瑞克(Marc Elrich)8日在記者會上指稱，這起槍擊事件「讓人非常不安」，「你不能因為財產罪而對人開槍，你不能那樣做。就算你是國防部官員，在蒙哥馬利郡也沒有這種權力。」

艾瑞克表示，「看到兩名男子偷車，他是拿起槍而不是拿起手機打電話報警，一想到就讓人很不安。」

威廉 國防部 汽車

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